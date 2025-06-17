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Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні до 2026 року

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Чехія планує постачати Україні боєприпаси до 2026 року та вже охопила 18 країн ініціативою із закупівлі понад 1,5 млн снарядів. Важливим є збереження політичної підтримки програми після виборів.

Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні до 2026 року

У Празі обговорили розширення програми підтримки Збройних Сил України поставками важких боєприпасів до 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що завдяки спільній ініціативі союзників закупівля боєприпасів "змінила правила гри" на фронті.

Українські війська зараз мають приблизно один снаряд на кожні два обстріли Росії, порівняно зі співвідношенням один до десяти на початку війни

- пояснив очільник зовнішньополітичного відомства

Ліпавський підтвердив, що програма охопила 18 країн і цього року передбачає доставку понад 1 млн 500 тис снарядів. "Ми хочемо забезпечити більше боєприпасів цього року, ніж у 2024‑му, і продовжити цю ініціативу у 2026 році", – повідомив Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Ліпавський також звернув увагу на важливість збереження політичної підтримки програми боєприпасів після парламентських виборів у Чехії.

Ми забезпечили фінансування на наступний рік

- сказав міністр, додавши, що країна також навчає 9 тисяч українських військових та тренує льотчиків.

Довідка

Програма Чехії – коаліційна ініціатива, що об’єднує близько 18 держав, з метою закупівлі та постачання великих калібрів снарядів ЗСУ. На 2025 рік заплановано більше ніж 1 млн 500 тис одиниць, що перевищує рівень року 2024 .

Нагадаємо 

На тлі зменшення американської військової допомоги Європа шукає можливості для стримування російського наступу вздовж понад 1000‑кілометрової лінії фронту – від Донбасу до гирла Дніпра.

Продовження постачань боєприпасів Чехією та коаліцією є критичною складовою збереження обороноздатності України. Збереження політичної підтримки після жовтневих виборів у Чехії стане суттєвим фактором для подальшої стійкості європейської допомоги Україні. 

"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року20.05.25, 14:07 • 3430 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаТехнології
Bloomberg
Чехія
Дніпро
Сполучені Штати Америки
Україна
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