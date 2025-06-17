Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине до 2026 года

В Праге обсудили расширение программы поддержки Вооруженных Сил Украины поставками тяжелых боеприпасов до 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что благодаря совместной инициативе союзников закупка боеприпасов "изменила правила игры" на фронте.

Украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два обстрела России, по сравнению с соотношением один к десяти в начале войны

Липавский подтвердил, что программа охватила 18 стран и в этом году предусматривает доставку более 1 млн 500 тыс снарядов. "Мы хотим обеспечить больше боеприпасов в этом году, чем в 2024‑м, и продолжить эту инициативу в 2026 году", – сообщил Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Липавский также обратил внимание на важность сохранения политической поддержки программы боеприпасов после парламентских выборов в Чехии.

Мы обеспечили финансирование на следующий год