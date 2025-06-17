Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине до 2026 года
Киев • УНН
Чехия планирует поставлять Украине боеприпасы до 2026 года и уже охватила 18 стран инициативой по закупке более 1,5 млн снарядов. Важным является сохранение политической поддержки программы после выборов.
В Праге обсудили расширение программы поддержки Вооруженных Сил Украины поставками тяжелых боеприпасов до 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что благодаря совместной инициативе союзников закупка боеприпасов "изменила правила игры" на фронте.
Украинские войска сейчас имеют примерно один снаряд на каждые два обстрела России, по сравнению с соотношением один к десяти в начале войны
Липавский подтвердил, что программа охватила 18 стран и в этом году предусматривает доставку более 1 млн 500 тыс снарядов. "Мы хотим обеспечить больше боеприпасов в этом году, чем в 2024‑м, и продолжить эту инициативу в 2026 году", – сообщил Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Липавский также обратил внимание на важность сохранения политической поддержки программы боеприпасов после парламентских выборов в Чехии.
Мы обеспечили финансирование на следующий год
Справка
Программа Чехии – коалиционная инициатива, объединяющая около 18 государств, с целью закупки и поставки крупных калибров снарядов ВСУ. На 2025 год запланировано более 1 млн 500 тыс единиц, что превышает уровень 2024 года.
Напомним
На фоне уменьшения американской военной помощи Европа ищет возможности для сдерживания российского наступления вдоль более 1000‑километровой линии фронта – от Донбасса до устья Днепра.
Продолжение поставок боеприпасов Чехией и коалицией является критической составляющей сохранения обороноспособности Украины. Сохранение политической поддержки после октябрьских выборов в Чехии станет существенным фактором для дальнейшей устойчивости европейской помощи Украине.
"Чешская инициатива": Украина получит еще 400 тысяч снарядов в этом году 20.05.25, 14:07 • 3428 просмотров