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"Чешская инициатива": Украина получила еще 400 тысяч снарядов в этом году

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Благодаря "чешской инициативе" Украина получила 1,5 млн снарядов в прошлом году и 400 тыс. в этом году. С 2022 года Чехия предоставила Украине помощи на более чем 900 млн долларов.

"Чешская инициатива": Украина получила еще 400 тысяч снарядов в этом году

В прошлом году Украине в рамках "чешской инициативы" поступило около полутора миллионов снарядов различного калибра, в этом году еще 400 тысяч единиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой, передает УНН.

Детали

Мы благодарны за военную помощь. С 2022 года получили от Чехии такой поддержки на сумму более 900 млн долл. Ключевой для нас является так называемая "чешская инициатива" поставки Силам обороны Украины боеприпасов. В прошлом году поступило около полутора миллионов снарядов различного калибра, в этом году еще 400 тыс. по данным наших чешских коллег

 - заявил Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее сообщала, что с начала 2025 года и до конца апреля Украина получит 400 тысяч боеприпасов благодаря так называемой "чешской инициативе".

Чехия с партнерами собираются обучать украинских пилотов на F-16 и L-3905.05.25, 15:05 • 8673 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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