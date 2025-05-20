"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року

Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з премєром Чехії Петром Фіалою, передає УНН.

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Ми вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 млн дол. Ключовою для нас є так звана "чеська ініціатива" постачання Силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року ще 400 тис. за даними наших чеських колег - заявив Шмигаль.

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Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше повідомляла, що з початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі".

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