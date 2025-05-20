"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 17191 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 103141 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 74575 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 141141 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 103488 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 250183 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 129019 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 354403 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 98033 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79494 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
44%
744мм
Популярнi новини

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 59525 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 27057 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 43116 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

06:47 • 21719 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47169 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 103150 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 108873 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 134509 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 250189 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 354404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Подоляк

Олександр Штубб

Олексій Гончаренко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Херсон

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47513 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 60180 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 58513 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 143377 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 146489 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Tesla Cybertruck

"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Завдяки "чеській ініціативі" Україна отримала 1,5 млн снарядів минулого року та 400 тис. цього року. З 2022 року Чехія надала Україні допомоги на понад 900 млн доларів.

"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року

Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з премєром Чехії Петром Фіалою, передає УНН.

Деталі

Ми вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 млн дол. Ключовою для нас є так звана "чеська ініціатива" постачання Силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року ще 400 тис. за даними наших чеських колег

 - заявив Шмигаль.

Доповнення

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше повідомляла, що з початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі".

Чехія з партнерами збираються навчати українських пілотів на F-16 та L-3905.05.25, 15:05 • 8673 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Петро Фіала
Яна Черночова
Чеська Республіка
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$65.39
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.15
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,525.49