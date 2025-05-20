"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року
Київ • УНН
Завдяки "чеській ініціативі" Україна отримала 1,5 млн снарядів минулого року та 400 тис. цього року. З 2022 року Чехія надала Україні допомоги на понад 900 млн доларів.
Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з премєром Чехії Петром Фіалою, передає УНН.
Деталі
Ми вдячні за військову допомогу. З 2022 року отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 млн дол. Ключовою для нас є так звана "чеська ініціатива" постачання Силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року ще 400 тис. за даними наших чеських колег
Доповнення
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше повідомляла, що з початку 2025 року і до кінця квітня Україна отримає 400 тисяч боєприпасів завдяки так званій "чеській ініціативі".
Чехія з партнерами збираються навчати українських пілотів на F-16 та L-3905.05.25, 15:05 • 8673 перегляди