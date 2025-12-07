У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти

У суданському штаті Південний Кордофан щонайменше 114 людей, серед яких 46 дітей, загинули через серію нападів на цивільну інфраструктуру, здійснених парамілітарним угрупованням "Сили швидкого реагування"(RSF). Про це інформують BBC, Al Jazeera з посиланням на місцеву владу та гуманітарні організації, передає УНН.

Як повідомив місцевий чиновник, перший напад стався у четвер у місті Калогі. Бойовики RSF разом із союзниками з "Народного визвольного руху Судану" (північне крило) здійснили удари безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні та урядовій будівлі. Внаслідок цього нападу загинули 71 людина.

За словами представників Мережі лікарів Судану, парамедики, які прибули на місце події для надання допомоги постраждалим, потрапили під "другу несподівану атаку".

Зазначається, що через значні перебої зі зв’язком у регіоні отримати точні дані про масштаби руйнувань та число жертв надзвичайно важко. Існує ймовірність, що фактична кількість загиблих значно перевищує офіційні дані.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) різко засудили дії бойовиків RSF. Представник організації у Судані Шелдон Йетт назвав убивство дітей у навчальному закладі "жахливим порушенням прав дітей".

Діти ніколи не повинні страждати від конфліктів - наголосив Йетт.

Він закликав сторони "негайно припинити ці атаки і забезпечити безпечний, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до тих, хто її гостро потребує".

