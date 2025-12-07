У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти

$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Популярнi новини
Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії 6 грудня, 18:46
Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід" 6 грудня, 19:01
У лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями 6 грудня, 19:58
Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через "незаконні підключення до води" 6 грудня, 20:16
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні 6 грудня, 21:24
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради 6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша 5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони 5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством? 5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі 5 грудня, 06:30
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO 5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому 5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого 4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році 4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню 3 грудня, 09:06
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У суданському штаті Південний Кордофан щонайменше 114 людей, включаючи 46 дітей, загинули внаслідок серії нападів на цивільну інфраструктуру. Атаки здійснило парамілітарне угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF).

У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти

У суданському штаті Південний Кордофан щонайменше 114 людей, серед яких 46 дітей, загинули через серію нападів на цивільну інфраструктуру, здійснених парамілітарним угрупованням "Сили швидкого реагування"(RSF). Про це інформують BBCAl Jazeera з посиланням на місцеву владу та гуманітарні організації, передає УНН.

Деталі

Як повідомив місцевий чиновник, перший напад стався у четвер у місті Калогі. Бойовики RSF разом із союзниками з "Народного визвольного руху Судану" (північне крило) здійснили удари безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні та урядовій будівлі. Внаслідок цього нападу загинули 71 людина.

За словами представників Мережі лікарів Судану, парамедики, які прибули на місце події для надання допомоги постраждалим, потрапили під "другу несподівану атаку".

"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини 25.11.25, 18:14

Зазначається, що через значні перебої зі зв’язком у регіоні отримати точні дані про масштаби руйнувань та число жертв надзвичайно важко. Існує ймовірність, що фактична кількість загиблих значно перевищує офіційні дані.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) різко засудили дії бойовиків RSF. Представник організації у Судані Шелдон Йетт назвав убивство дітей у навчальному закладі "жахливим порушенням прав дітей".

Діти ніколи не повинні страждати від конфліктів

- наголосив Йетт.

Він закликав сторони "негайно припинити ці атаки і забезпечити безпечний, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до тих, хто її гостро потребує".

Нагадаємо

Воєнізовані Сили швидкої підтримки розширюють наступ на схід Судану, загрожуючи новим етапом громадянської війни. Конфлікт вже спричинив етнічні різанини та масові втечі мирних жителів.

Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ 01.12.25, 20:29

Віта Зеленецька

Новини Світу
Сутички
благодійність
ЮНІСЕФ
Судан