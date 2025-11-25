"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11403 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12577 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12385 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11905 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11967 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12347 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24328 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13387 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25 листопада, 08:07 • 28822 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47620 перегляди
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у МолдовіPhoto25 листопада, 08:39 • 4024 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25 листопада, 09:24 • 20527 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7340 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24328 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34498 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 86220 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 115023 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104208 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Угорщина
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7572 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47735 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 67425 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 68422 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 75588 перегляди
"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Міжнародна волонтерська медична організація "Лікарі без кордонів" тимчасово вивела співробітників із лікарні в Дарфурі через загибель санітара Міністерства охорони здоров'я Судану та поранення чотирьох осіб під час стрілянини 18 листопада. Це сталося у лікарні Залінгей, розташованій на території, контрольованій воєнізованими силами швидкої підтримки.

"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини

Міжнародна медична організація "Лікарі без кордонів" тимчасово вивела своїх співробітників із лікарні в Дарфурі після того, як санітар, що працював у Міністерстві охорони здоров’я Судану, загинув під час стрілянини 18 листопада. Ще четверо людей отримали поранення, повідомляють. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лікарня Залінгей розташована у центральному Дарфурі, на території, контрольованій воєнізованими силами швидкої підтримки, та віддалена від лінії фронту конфлікту з армією Судану.

Десятки тисяч людей зникли в Судані після захоплення Ель-Фашера, ООН закликає до розслідування14.11.25, 17:31 • 2647 переглядiв

Наші команди не можуть відновити гуманітарну діяльність, доки Сили швидкої підтримки не гарантуватимуть безпечні умови для захисту персоналу та пацієнтів

– заявила Міріам Лааруссі, координаторка з надзвичайних ситуацій у Дарфурі.

Водночас представники сил безпеки заперечують будь-яку шкоду цивільним і запевняють, що винні у порушеннях будуть притягнуті до відповідальності.

Організація керує відділенням невідкладної допомоги, проводить операції, доглядає за новонародженими та лікує кір і холеру під час спалахів. Це вже не перший випадок тимчасового призупинення роботи лікарні: у серпні волонтери зупинили діяльність після вибуху гранати.

Війна в Судані: воєнізовані сили розширюють наступ на схід, насильство посилюється – ЗМІ13.11.25, 17:24 • 3347 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
