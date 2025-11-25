"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини

Міжнародна медична організація "Лікарі без кордонів" тимчасово вивела своїх співробітників із лікарні в Дарфурі після того, як санітар, що працював у Міністерстві охорони здоров’я Судану, загинув під час стрілянини 18 листопада. Ще четверо людей отримали поранення, повідомляють. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лікарня Залінгей розташована у центральному Дарфурі, на території, контрольованій воєнізованими силами швидкої підтримки, та віддалена від лінії фронту конфлікту з армією Судану.

Наші команди не можуть відновити гуманітарну діяльність, доки Сили швидкої підтримки не гарантуватимуть безпечні умови для захисту персоналу та пацієнтів – заявила Міріам Лааруссі, координаторка з надзвичайних ситуацій у Дарфурі.

Водночас представники сил безпеки заперечують будь-яку шкоду цивільним і запевняють, що винні у порушеннях будуть притягнуті до відповідальності.

Організація керує відділенням невідкладної допомоги, проводить операції, доглядає за новонародженими та лікує кір і холеру під час спалахів. Це вже не перший випадок тимчасового призупинення роботи лікарні: у серпні волонтери зупинили діяльність після вибуху гранати.

