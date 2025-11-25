«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы
Киев • УНН
Международная волонтерская медицинская организация «Врачи без границ» временно вывела сотрудников из больницы в Дарфуре из-за гибели санитара Министерства здравоохранения Судана и ранения четырех человек во время стрельбы 18 ноября. Это произошло в больнице Залингей, расположенной на территории, контролируемой военизированными силами быстрой поддержки.
Подробности
Больница Залингей расположена в центральном Дарфуре, на территории, контролируемой военизированными силами быстрой поддержки, и удалена от линии фронта конфликта с армией Судана.
Наши команды не могут возобновить гуманитарную деятельность, пока Силы быстрой поддержки не гарантируют безопасные условия для защиты персонала и пациентов
В то же время представители сил безопасности отрицают какой-либо вред гражданским и уверяют, что виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.
Организация руководит отделением неотложной помощи, проводит операции, ухаживает за новорожденными и лечит корь и холеру во время вспышек. Это уже не первый случай временной приостановки работы больницы: в августе волонтеры остановили деятельность после взрыва гранаты.
