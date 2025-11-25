$42.370.10
16:32 • 6246 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 12825 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 13621 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 13392 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 12696 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12258 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12551 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 25130 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13457 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11620 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Financial Times

«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Международная волонтерская медицинская организация «Врачи без границ» временно вывела сотрудников из больницы в Дарфуре из-за гибели санитара Министерства здравоохранения Судана и ранения четырех человек во время стрельбы 18 ноября. Это произошло в больнице Залингей, расположенной на территории, контролируемой военизированными силами быстрой поддержки.

«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы

Международная медицинская организация «Врачи без границ» временно вывела своих сотрудников из больницы в Дарфуре после того, как санитар, работавший в Министерстве здравоохранения Судана, погиб во время стрельбы 18 ноября. Еще четыре человека получили ранения, сообщается. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Больница Залингей расположена в центральном Дарфуре, на территории, контролируемой военизированными силами быстрой поддержки, и удалена от линии фронта конфликта с армией Судана.

Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию14.11.25, 17:31 • 2647 просмотров

Наши команды не могут возобновить гуманитарную деятельность, пока Силы быстрой поддержки не гарантируют безопасные условия для защиты персонала и пациентов

– заявила Мириам Лаарусси, координатор по чрезвычайным ситуациям в Дарфуре.

В то же время представители сил безопасности отрицают какой-либо вред гражданским и уверяют, что виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

Организация руководит отделением неотложной помощи, проводит операции, ухаживает за новорожденными и лечит корь и холеру во время вспышек. Это уже не первый случай временной приостановки работы больницы: в августе волонтеры остановили деятельность после взрыва гранаты.

Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ13.11.25, 17:24 • 3349 просмотров

Степан Гафтко

