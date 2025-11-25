«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы

Международная медицинская организация «Врачи без границ» временно вывела своих сотрудников из больницы в Дарфуре после того, как санитар, работавший в Министерстве здравоохранения Судана, погиб во время стрельбы 18 ноября. Еще четыре человека получили ранения, сообщается. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Больница Залингей расположена в центральном Дарфуре, на территории, контролируемой военизированными силами быстрой поддержки, и удалена от линии фронта конфликта с армией Судана.

Наши команды не могут возобновить гуманитарную деятельность, пока Силы быстрой поддержки не гарантируют безопасные условия для защиты персонала и пациентов – заявила Мириам Лаарусси, координатор по чрезвычайным ситуациям в Дарфуре.

В то же время представители сил безопасности отрицают какой-либо вред гражданским и уверяют, что виновные в нарушениях будут привлечены к ответственности.

Организация руководит отделением неотложной помощи, проводит операции, ухаживает за новорожденными и лечит корь и холеру во время вспышек. Это уже не первый случай временной приостановки работы больницы: в августе волонтеры остановили деятельность после взрыва гранаты.

