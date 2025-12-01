Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 4952 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 10880 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 12696 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 14452 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 17659 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19637 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20941 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 38719 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19800 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 38283 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
97%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 20807 перегляди
40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 1 грудня, 11:31 • 4110 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 19703 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України14:10 • 5410 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 11078 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 11168 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 19800 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 31033 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 38719 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 38283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 20869 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 24393 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 81353 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 57879 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 74157 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У Судані військовий уряд запропонував росії створити військово-морську базу на узбережжі Червоного моря, що може надати москві стратегічний доступ до ключових міжнародних торговельних маршрутів. Пропозиція включає розміщення до 300 військових та чотирьох кораблів, а також дозволи на видобуток корисних копалин.

Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ
Фото: britannica.com

Військовий уряд Судану запропонував росії створити свою першу військово-морську базу на африканському континенті – об’єкт на узбережжі Червоного моря, який може дати москві стратегічний доступ до ключових міжнародних торговельних маршрутів. Про це повідомили суданські урядовці, знайомі з перебігом переговорів, інформує WSJ, пише УНН.

Деталі

За умовами 25-річної пропозиції, представленої росіянам у жовтні, москва зможе розмістити до 300 військових і пришвартувати чотири кораблі, включно з атомними, у Порт-Судані або на іншому об’єкті в регіоні. У пакеті – також дозволи на видобуток корисних копалин у країні, яка є третім найбільшим виробником золота в Африці.

Фактично росія отримує можливість контролювати морські перевезення поблизу Суецького каналу, яким проходить 12% світової торгівлі.

Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка19.11.25, 19:23 • 5670 переглядiв

Суданський режим, що веде запеклу війну проти Сил швидкої підтримки, прагне отримати взамін сучасні російські системи ППО та іншу зброю за пільговими умовами. 

Судану потрібні нові постачання, але угода з росією може створити проблеми зі США та ЄС 

– зазначив суданський військовий представник у коментарі The Wall Street Journal.

"Лікарі без кордонів" евакуювали персонал з лікарні в суданському Дарфурі після смертельної стрілянини25.11.25, 19:14 • 2881 перегляд

Перспектива появи російської бази на Червоному морі серйозно непокоїть Вашингтон, який роками стримує зростання впливу москви й Пекіна в Африці. Американські чиновники попереджають: новий пункт базування дозволив би російському флоту довше діяти в Середземному та Індійському океанах і розширити можливості проєкції сили. Один із високопоставлених посадовців США наголосив, що така база "може дати росії змогу діяти безкарно".

Суданський уряд поки не коментує деталі потенційної угоди.

ООН вимагає доступу до суданського Аль-Фаширу після повідомлень про масові злочини19.11.25, 16:42 • 2773 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Золото
Середземне море
Індійський океан
Африка
Китай
Сполучені Штати Америки
Судан