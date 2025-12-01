Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ

Фото: britannica.com

Військовий уряд Судану запропонував росії створити свою першу військово-морську базу на африканському континенті – об’єкт на узбережжі Червоного моря, який може дати москві стратегічний доступ до ключових міжнародних торговельних маршрутів. Про це повідомили суданські урядовці, знайомі з перебігом переговорів, інформує WSJ, пише УНН.

Деталі

За умовами 25-річної пропозиції, представленої росіянам у жовтні, москва зможе розмістити до 300 військових і пришвартувати чотири кораблі, включно з атомними, у Порт-Судані або на іншому об’єкті в регіоні. У пакеті – також дозволи на видобуток корисних копалин у країні, яка є третім найбільшим виробником золота в Африці.

Фактично росія отримує можливість контролювати морські перевезення поблизу Суецького каналу, яким проходить 12% світової торгівлі.

Суданський режим, що веде запеклу війну проти Сил швидкої підтримки, прагне отримати взамін сучасні російські системи ППО та іншу зброю за пільговими умовами.

Судану потрібні нові постачання, але угода з росією може створити проблеми зі США та ЄС – зазначив суданський військовий представник у коментарі The Wall Street Journal.

Перспектива появи російської бази на Червоному морі серйозно непокоїть Вашингтон, який роками стримує зростання впливу москви й Пекіна в Африці. Американські чиновники попереджають: новий пункт базування дозволив би російському флоту довше діяти в Середземному та Індійському океанах і розширити можливості проєкції сили. Один із високопоставлених посадовців США наголосив, що така база "може дати росії змогу діяти безкарно".

Суданський уряд поки не коментує деталі потенційної угоди.

