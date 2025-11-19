ООН вимагає доступу до суданського Аль-Фаширу після повідомлень про масові злочини
ООН наполягає на негайному доступі до міста Аль-Фашир у суданському Дарфурі. Там після захоплення Силами швидкої підтримки свідки повідомляють про страти, затримання та зґвалтування.
Деталі
За словами Флетчера, гуманітарна операція буде надзвичайно складною, адже місто фактично розглядається як "місце злочину", що вимагатиме подальших розслідувань. Він підкреслив, що доступ до Аль-Фаширу необхідний для того, "щоб гуманітарні працівники могли потрапити до міста, а ті, хто вижив, могли його залишити".
Флетчер повідомив, що перемовини з силами безпеки є "надзвичайно делікатними", проте він сподівається, що допуск гуманітарних місій стане можливим у найближчі дні чи тижні.
Ми докладемо всіх зусиль, щоб потрапити туди
