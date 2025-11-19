$42.150.06
11:38 • 6596 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10216 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13274 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20691 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27620 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39994 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22462 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24872 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25224 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22457 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях

Киев • УНН

 • 2660 просмотра

ООН настаивает на немедленном доступе к городу Аль-Фашир в суданском Дарфуре. Там после захвата Силами быстрой поддержки свидетели сообщают о казнях, задержаниях и изнасилованиях.

ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях
Фото: АР

Организация Объединенных Наций настаивает на срочном доступе к городу Аль-Фашир в суданском Дарфуре, где после захвата населенного пункта Силами быстрой поддержки в прошлом месяце свидетели сообщают о казнях, задержаниях и изнасилованиях. Об этом заявил руководитель гуманитарной помощи ООН Том Флетчер, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам Флетчера, гуманитарная операция будет чрезвычайно сложной, ведь город фактически рассматривается как "место преступления", что потребует дальнейших расследований. Он подчеркнул, что доступ к Аль-Фаширу необходим для того, "чтобы гуманитарные работники могли попасть в город, а те, кто выжил, могли его покинуть".

Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ13.11.25, 17:24 • 3305 просмотров

Флетчер сообщил, что переговоры с силами безопасности "чрезвычайно деликатны", однако он надеется, что допуск гуманитарных миссий станет возможным в ближайшие дни или недели. 

Мы приложим все усилия, чтобы попасть туда 

– подчеркнул он.

Десятки тысяч людей пропали без вести в Судане после захвата Эль-Фашера, ООН призывает к расследованию14.11.25, 17:31 • 2599 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Столкновения
благотворительность
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дарфур
Судан