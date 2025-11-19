ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях

Фото: АР

Организация Объединенных Наций настаивает на срочном доступе к городу Аль-Фашир в суданском Дарфуре, где после захвата населенного пункта Силами быстрой поддержки в прошлом месяце свидетели сообщают о казнях, задержаниях и изнасилованиях. Об этом заявил руководитель гуманитарной помощи ООН Том Флетчер, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам Флетчера, гуманитарная операция будет чрезвычайно сложной, ведь город фактически рассматривается как "место преступления", что потребует дальнейших расследований. Он подчеркнул, что доступ к Аль-Фаширу необходим для того, "чтобы гуманитарные работники могли попасть в город, а те, кто выжил, могли его покинуть".

Флетчер сообщил, что переговоры с силами безопасности "чрезвычайно деликатны", однако он надеется, что допуск гуманитарных миссий станет возможным в ближайшие дни или недели.

Мы приложим все усилия, чтобы попасть туда – подчеркнул он.

