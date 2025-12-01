Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJ

Фото: britannica.com

Военное правительство Судана предложило России создать свою первую военно-морскую базу на африканском континенте – объект на побережье Красного моря, который может дать Москве стратегический доступ к ключевым международным торговым маршрутам. Об этом сообщили суданские чиновники, знакомые с ходом переговоров, информирует WSJ, пишет УНН.

Подробности

По условиям 25-летнего предложения, представленного россиянам в октябре, Москва сможет разместить до 300 военных и пришвартовать четыре корабля, включая атомные, в Порт-Судане или на другом объекте в регионе. В пакете – также разрешения на добычу полезных ископаемых в стране, которая является третьим крупнейшим производителем золота в Африке.

Фактически Россия получает возможность контролировать морские перевозки вблизи Суэцкого канала, по которому проходит 12% мировой торговли.

Суданский режим, ведущий ожесточенную войну против Сил быстрого реагирования, стремится получить взамен современные российские системы ПВО и другое оружие на льготных условиях.

Судану нужны новые поставки, но сделка с Россией может создать проблемы с США и ЕС – отметил суданский военный представитель в комментарии The Wall Street Journal.

Перспектива появления российской базы на Красном море серьезно беспокоит Вашингтон, который годами сдерживает рост влияния Москвы и Пекина в Африке. Американские чиновники предупреждают: новый пункт базирования позволил бы российскому флоту дольше действовать в Средиземном и Индийском океанах и расширить возможности проекции силы. Один из высокопоставленных чиновников США подчеркнул, что такая база "может дать России возможность действовать безнаказанно".

Суданское правительство пока не комментирует детали потенциального соглашения.

