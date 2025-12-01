$42.270.07
17:14 • 4776 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 10727 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 12597 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 14371 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 17597 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19599 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20903 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 38609 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19779 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 38226 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Судане военное правительство предложило россии создать военно-морскую базу на побережье Красного моря, что может предоставить москве стратегический доступ к ключевым международным торговым маршрутам. Предложение включает размещение до 300 военных и четырех кораблей, а также разрешения на добычу полезных ископаемых.

Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJ
Фото: britannica.com

Военное правительство Судана предложило России создать свою первую военно-морскую базу на африканском континенте – объект на побережье Красного моря, который может дать Москве стратегический доступ к ключевым международным торговым маршрутам. Об этом сообщили суданские чиновники, знакомые с ходом переговоров, информирует WSJ, пишет УНН.

Подробности

По условиям 25-летнего предложения, представленного россиянам в октябре, Москва сможет разместить до 300 военных и пришвартовать четыре корабля, включая атомные, в Порт-Судане или на другом объекте в регионе. В пакете – также разрешения на добычу полезных ископаемых в стране, которая является третьим крупнейшим производителем золота в Африке.

Фактически Россия получает возможность контролировать морские перевозки вблизи Суэцкого канала, по которому проходит 12% мировой торговли.

Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка19.11.25, 19:23 • 5669 просмотров

Суданский режим, ведущий ожесточенную войну против Сил быстрого реагирования, стремится получить взамен современные российские системы ПВО и другое оружие на льготных условиях. 

Судану нужны новые поставки, но сделка с Россией может создать проблемы с США и ЕС 

– отметил суданский военный представитель в комментарии The Wall Street Journal.

«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы25.11.25, 19:14 • 2881 просмотр

Перспектива появления российской базы на Красном море серьезно беспокоит Вашингтон, который годами сдерживает рост влияния Москвы и Пекина в Африке. Американские чиновники предупреждают: новый пункт базирования позволил бы российскому флоту дольше действовать в Средиземном и Индийском океанах и расширить возможности проекции силы. Один из высокопоставленных чиновников США подчеркнул, что такая база "может дать России возможность действовать безнаказанно".

Суданское правительство пока не комментирует детали потенциального соглашения.

ООН требует доступа к суданскому Аль-Фаширу после сообщений о массовых преступлениях19.11.25, 16:42 • 2773 просмотра

Степан Гафтко

