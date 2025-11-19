Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка

$42.090.03
48.790.00
ukenru
16:13 • 10065 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 15468 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 22299 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 17871 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 14123 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 14862 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 15939 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
19 ноября, 11:37 • 18607 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05 • 16642 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 21593 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10 • 32283 просмотра
До 12 возросло число жертв атаки рф на Тернополь, местами в городе превышение хлора в 6,5 раза - мэр19 ноября, 09:24 • 14592 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto19 ноября, 11:26 • 25142 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 24482 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 13083 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 22301 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 13110 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 24505 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 40748 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 40671 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 33740 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 32174 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 33310 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 50514 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 44327 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Золото

Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

рф приостановила договоренности по созданию военно-морского логистического пункта в Порт-Судане из-за гражданского конфликта, что стало стратегическим ударом для москвы. Проект предусматривал размещение до 300 военных и четырех кораблей на 25 лет.

Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка

РФ объявила о приостановке договоренностей по созданию военно-морского логистического пункта в Порт-Судане, сославшись на эскалацию гражданского конфликта в стране. Как сообщили в Службе внешней разведки, что стало ощутимым стратегическим ударом для москвы, передает УНН.

Детали

По данным разведки, проект предусматривал размещение до 300 военных и четырех кораблей на 25 лет с возможностью продления.

Приостановка проекта стала ощутимым стратегическим ударом для москвы. Порт-Судан рассматривался как ключевой элемент для постоянного присутствия РФ в Индийском океане, контроля за Красным морем и доступом к району Суэцкого канала. База должна была стать первым полноценным военно-морским объектом России в Африке после распада СССР 

- говорится в сообщении.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5199 просмотров

Однако даже в случае воплощения проекта возможности российского флота остаются ограниченными войной против Украины. Это проявляется в резком сокращении активности в Средиземном море: в последние месяцы она свелась к эпизодическим выходам одной подводной лодки проектов 877/636. Причиной называют потерю опоры на порт Тартус в Сирии, который обеспечивал ремонт и логистику группировки. Для сравнения: в 2018 году РФ удерживала там по меньшей мере две подводные лодки и около десяти надводных кораблей.

Зависимость Москвы от Китая растет, несмотря на сокращение объемов торговли - разведка15.11.25, 14:09 • 5922 просмотра

На этом фоне кремль смещает акцент на Балтийское море и Арктику. Приостановка проекта в Порт-Судане демонстрирует ограниченность ресурсов РФ для расширения зарубежной военной инфраструктуры в условиях войны и ослабляет ее позиции на африканском направлении 

- резюмировали в разведке.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира