Стратегический удар для москвы: рф приостановила создание военно-морского пункта в Порт-Судане - разведка
Киев • УНН
рф приостановила договоренности по созданию военно-морского логистического пункта в Порт-Судане из-за гражданского конфликта, что стало стратегическим ударом для москвы. Проект предусматривал размещение до 300 военных и четырех кораблей на 25 лет.
РФ объявила о приостановке договоренностей по созданию военно-морского логистического пункта в Порт-Судане, сославшись на эскалацию гражданского конфликта в стране. Как сообщили в Службе внешней разведки, что стало ощутимым стратегическим ударом для москвы, передает УНН.
Детали
По данным разведки, проект предусматривал размещение до 300 военных и четырех кораблей на 25 лет с возможностью продления.
Приостановка проекта стала ощутимым стратегическим ударом для москвы. Порт-Судан рассматривался как ключевой элемент для постоянного присутствия РФ в Индийском океане, контроля за Красным морем и доступом к району Суэцкого канала. База должна была стать первым полноценным военно-морским объектом России в Африке после распада СССР
Однако даже в случае воплощения проекта возможности российского флота остаются ограниченными войной против Украины. Это проявляется в резком сокращении активности в Средиземном море: в последние месяцы она свелась к эпизодическим выходам одной подводной лодки проектов 877/636. Причиной называют потерю опоры на порт Тартус в Сирии, который обеспечивал ремонт и логистику группировки. Для сравнения: в 2018 году РФ удерживала там по меньшей мере две подводные лодки и около десяти надводных кораблей.
На этом фоне кремль смещает акцент на Балтийское море и Арктику. Приостановка проекта в Порт-Судане демонстрирует ограниченность ресурсов РФ для расширения зарубежной военной инфраструктуры в условиях войны и ослабляет ее позиции на африканском направлении