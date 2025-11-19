Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка
Київ • УНН
рф призупинила домовленості щодо створення військово-морського логістичного пункту в Порт-Судані через громадянський конфлікт, що стало стратегічним ударом для москви. Проєкт передбачав розміщення до 300 військових та чотирьох кораблів на 25 років.
рф оголосила про призупинення домовленостей щодо створення військово-морського логістичного пункту у Порт-Судані, пославшись на ескалацію громадянського конфлікту в країні. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, що стало відчутним стратегічним ударом для москви, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, проєкт передбачав розміщення до 300 військових і чотирьох кораблів на 25 років із можливістю продовження.
Призупинення проєкту стало відчутним стратегічним ударом для москви. Порт-Судан розглядався як ключовий елемент для постійної присутності рф в Індійському океані, контролю за Червоним морем і доступом до району Суецького каналу. База мала стати першим повноцінним військово-морським об’єктом росії в Африці після розпаду срср
Однак навіть у разі втілення проєкту можливості російського флоту залишаються обмеженими війною проти України. Це проявляється у різкому скороченні активності в Середземному морі: останніми місяцями вона звелася до епізодичних виходів одного підводного човна проєктів 877/636. Причиною називають втрату опори на порт Тартус у Сирії, який забезпечував ремонт і логістику угруповання. Для порівняння: у 2018 році рф утримувала там щонайменше два підводні човни та близько десяти надводних кораблів.
На цьому тлі кремль зміщує акцент на Балтійське море та Арктику. Призупинення проєкту у Порт-Судані демонструє обмеженість ресурсів рф для розширення закордонної військової інфраструктури в умовах війни та послаблює її позиції на африканському напрямі