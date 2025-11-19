Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка

$42.090.03
48.790.00
ukenru
18:10 • 4884 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 12673 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 17491 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 12160 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 25163 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 18448 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 14444 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14991 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16025 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21660 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер19 листопада, 09:24 • 15404 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto19 листопада, 11:26 • 25990 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 26085 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 14736 перегляди
Онук відомого українського політика Левка Лук’яненка загинув у боях з російськими окупантами14:27 • 6174 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 25173 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 15778 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 27126 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 42047 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 41955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Тернопіль
Іран
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 34384 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 32772 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 33858 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 30360 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 50961 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
Financial Times

Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

рф призупинила домовленості щодо створення військово-морського логістичного пункту в Порт-Судані через громадянський конфлікт, що стало стратегічним ударом для москви. Проєкт передбачав розміщення до 300 військових та чотирьох кораблів на 25 років.

Стратегічний удар для москви: рф призупинила створення військово-морського пункту в Порт-Судані - розвідка

рф оголосила про призупинення домовленостей щодо створення військово-морського логістичного пункту у Порт-Судані, пославшись на ескалацію громадянського конфлікту в країні. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, що стало відчутним стратегічним ударом для москви, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, проєкт передбачав розміщення до 300 військових і чотирьох кораблів на 25 років із можливістю продовження.

Призупинення проєкту стало відчутним стратегічним ударом для москви. Порт-Судан розглядався як ключовий елемент для постійної присутності рф в Індійському океані, контролю за Червоним морем і доступом до району Суецького каналу. База мала стати першим повноцінним військово-морським об’єктом росії в Африці після розпаду срср 

- йдеться у повідомленні.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5201 перегляд

Однак навіть у разі втілення проєкту можливості російського флоту залишаються обмеженими війною проти України. Це проявляється у різкому скороченні активності в Середземному морі: останніми місяцями вона звелася до епізодичних виходів одного підводного човна проєктів 877/636. Причиною називають втрату опори на порт Тартус у Сирії, який забезпечував ремонт і логістику угруповання. Для порівняння: у 2018 році рф утримувала там щонайменше два підводні човни та близько десяти надводних кораблів.

Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка15.11.25, 14:09 • 5922 перегляди

На цьому тлі кремль зміщує акцент на Балтійське море та Арктику. Призупинення проєкту у Порт-Судані демонструє обмеженість ресурсів рф для розширення закордонної військової інфраструктури в умовах війни та послаблює її позиції на африканському напрямі 

- резюмували у розвідці.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу