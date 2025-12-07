$42.180.00
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В суданском штате Южный Кордофан по меньшей мере 114 человек, включая 46 детей, погибли в результате серии нападений на гражданскую инфраструктуру. Атаки совершила парамилитарная группировка "Силы быстрого реагирования" (RSF).

В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети

В суданском штате Южный Кордофан по меньшей мере 114 человек, среди которых 46 детей, погибли из-за серии нападений на гражданскую инфраструктуру, совершенных парамилитарной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF). Об этом информируют BBC, Al Jazeera со ссылкой на местные власти и гуманитарные организации, передает УНН.

Детали

Как сообщил местный чиновник, первое нападение произошло в четверг в городе Калоги. Боевики RSF вместе с союзниками из «Народно-освободительного движения Судана» (северное крыло) нанесли удары беспилотниками и артиллерией по детскому саду, городской больнице и правительственному зданию. В результате этого нападения погиб 71 человек.

По словам представителей Сети врачей Судана, парамедики, прибывшие на место происшествия для оказания помощи пострадавшим, попали под «вторую неожиданную атаку».

«Врачи без границ» эвакуировали персонал из больницы в суданском Дарфуре после смертельной стрельбы

Отмечается, что из-за значительных перебоев со связью в регионе получить точные данные о масштабах разрушений и числе жертв чрезвычайно трудно. Существует вероятность, что фактическое количество погибших значительно превышает официальные данные.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) резко осудили действия боевиков RSF. Представитель организации в Судане Шелдон Йетт назвал убийство детей в учебном заведении «ужасным нарушением прав детей».

Дети никогда не должны страдать от конфликтов

- подчеркнул Йетт.

Он призвал стороны «немедленно прекратить эти атаки и обеспечить безопасный, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к тем, кто в ней остро нуждается».

Напомним

Военизированные Силы быстрого реагирования расширяют наступление на восток Судана, угрожая новым этапом гражданской войны. Конфликт уже привел к этническим расправам и массовым бегствам мирных жителей.

Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJ

Вита Зеленецкая

