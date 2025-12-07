В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети
Киев • УНН
В суданском штате Южный Кордофан по меньшей мере 114 человек, включая 46 детей, погибли в результате серии нападений на гражданскую инфраструктуру. Атаки совершила парамилитарная группировка "Силы быстрого реагирования" (RSF).
Детали
Как сообщил местный чиновник, первое нападение произошло в четверг в городе Калоги. Боевики RSF вместе с союзниками из «Народно-освободительного движения Судана» (северное крыло) нанесли удары беспилотниками и артиллерией по детскому саду, городской больнице и правительственному зданию. В результате этого нападения погиб 71 человек.
По словам представителей Сети врачей Судана, парамедики, прибывшие на место происшествия для оказания помощи пострадавшим, попали под «вторую неожиданную атаку».
Отмечается, что из-за значительных перебоев со связью в регионе получить точные данные о масштабах разрушений и числе жертв чрезвычайно трудно. Существует вероятность, что фактическое количество погибших значительно превышает официальные данные.
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) резко осудили действия боевиков RSF. Представитель организации в Судане Шелдон Йетт назвал убийство детей в учебном заведении «ужасным нарушением прав детей».
Дети никогда не должны страдать от конфликтов
Он призвал стороны «немедленно прекратить эти атаки и обеспечить безопасный, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к тем, кто в ней остро нуждается».
Напомним
Военизированные Силы быстрого реагирования расширяют наступление на восток Судана, угрожая новым этапом гражданской войны. Конфликт уже привел к этническим расправам и массовым бегствам мирных жителей.
