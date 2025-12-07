Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років

$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 27512 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 35803 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 45249 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 43941 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 50718 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52065 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38361 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 77498 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42562 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38460 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Архів

Популярнi новини
росія атакувала Новгород-Сіверський: пошкоджені будинки, відділок поліції, медколедж, загинула людина6 грудня, 21:02 • 4340 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні6 грудня, 21:24 • 12173 перегляди
За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках6 грудня, 21:48 • 3938 перегляди
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02 • 2998 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo01:07 • 3570 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 33753 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 43758 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 57736 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 77499 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 67087 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33373 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42222 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 43797 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 57801 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 56122 перегляди
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Білій Церкві 60-річну жінку засудили до 14 років ув'язнення за підпал сина, який отримав 86% опіків тіла та помер у лікарні. Подія сталася 12 червня 2024 року, коли мати облила сина легкозаймистою сумішшю та підпалила його через помсту за зловживання алкоголем.

Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років

У Білій Церкві Київської області до 14 років позбавлення волі засудили 60-річну жінку за те, що вона підпалила свого сина, помстившись йому за зловживання алкоголем. Постраждалий отримав 86% опіків тіла і помер у лікарні. Про це інформує Поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що подія сталася 12 червня 2024 року.

У Білій Церкві 60-річна фігурантка вирішила помститися власному сину за схильність до алкогольних напоїв та хотіла позбавила його життя.

Правоохоронці зʼясували, що матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син та через помсту облила його легкозаймистою сумішшю і кинула підпалений сірник.

Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу. На крики допомоги прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 86% опіків всього тіла різного ступеня

- йдеться у дописі.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Затриману на місці літню жінку доправили до ізолятора тимчасового тримання, де їй було повідомлено про підозру у скоєному.

Наприкінці липня 2024 року слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, скерували матеріали до суду щодо зловмисниці в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.  

Нагадаємо

У Благовіщенському районному суді чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за смертельне побиття восьмимісячного сина співмешканки. Прокуратура, наполягаючи на довічному ув'язненні, готує апеляцію, вважаючи призначений строк несправедливим.

На Одещині мати вбила 9-місячну дитину: задушила через плач, їй загрожує довічне 04.05.25, 00:27 • 3783 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київська область