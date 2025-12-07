Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років

У Білій Церкві Київської області до 14 років позбавлення волі засудили 60-річну жінку за те, що вона підпалила свого сина, помстившись йому за зловживання алкоголем. Постраждалий отримав 86% опіків тіла і помер у лікарні. Про це інформує Поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що подія сталася 12 червня 2024 року.

У Білій Церкві 60-річна фігурантка вирішила помститися власному сину за схильність до алкогольних напоїв та хотіла позбавила його життя.

Правоохоронці зʼясували, що матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син та через помсту облила його легкозаймистою сумішшю і кинула підпалений сірник.

Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу. На крики допомоги прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 86% опіків всього тіла різного ступеня - йдеться у дописі.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Затриману на місці літню жінку доправили до ізолятора тимчасового тримання, де їй було повідомлено про підозру у скоєному.

Наприкінці липня 2024 року слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, скерували матеріали до суду щодо зловмисниці в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.

