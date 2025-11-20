$42.090.00
Чоловік отримав 15 років за побиття немовляти до смерті: прокуратура вимагає довічного

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У Благовіщенському районному суді чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за смертельне побиття восьмимісячного сина співмешканки. Прокуратура, наполягаючи на довічному ув'язненні, готує апеляцію, вважаючи призначений строк несправедливим.

Чоловік отримав 15 років за побиття немовляти до смерті: прокуратура вимагає довічного

Чоловік у суді отримав 15 років ув'язнення за смертельне побиття восьмимісячного сина своєї співмешканки, прокуратура наполягає на довічному за вбивство немовляти і готує апеляцію, повідомили у четвер в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"У Благовіщенському районному суді засуджено чоловіка, який смертельно побив восьмимісячного хлопчика - сина своєї співмешканки. Він отримав 15 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.

У прокуратурі вказали: слідство та експертизи підтвердили: дитина зазнавала багаторазових ударів, смерть не була випадковістю. Немовля померло від тяжкої черепно-мозкової травми.

"Державний обвинувач – керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк – наполягав на довічному ув’язненні та вважає призначений строк несправедливим. Прокуратура вже готує апеляцію", - повідомили у прокуратурі.

"Життя дитини – це абсолютна цінність, яку держава має захищати понад усе. Якщо ми не здатні вберегти немовля від смертельної жорстокості, ми втрачаємо частину свого майбутнього. У таких справах не може бути компромісів – лише справедливе покарання", – зазначив Ян Стрелюк.

"Коли вбивця дитини знає, що ніколи не вийде на волю, – це не лише кара, а й попередження. Суспільство повинно бути впевненим: життя дитини – святе, а держава не дозволить його знецінити", – наголосив керівник обласної прокуратури.

Доповнення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства для посилення захисту дітей - безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. Генпрокурор повідомив, що цього року 652 дітей стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, частина з них - умисно вбиті, 120 дітей зґвалтовані, та суди ухвалили лише 12 довічних вироків.

Юлія Шрамко

