Чоловік отримав 15 років за побиття немовляти до смерті: прокуратура вимагає довічного

Чоловік у суді отримав 15 років ув'язнення за смертельне побиття восьмимісячного сина своєї співмешканки, прокуратура наполягає на довічному за вбивство немовляти і готує апеляцію, повідомили у четвер в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"У Благовіщенському районному суді засуджено чоловіка, який смертельно побив восьмимісячного хлопчика - сина своєї співмешканки. Він отримав 15 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.

У прокуратурі вказали: слідство та експертизи підтвердили: дитина зазнавала багаторазових ударів, смерть не була випадковістю. Немовля померло від тяжкої черепно-мозкової травми.

"Державний обвинувач – керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк – наполягав на довічному ув’язненні та вважає призначений строк несправедливим. Прокуратура вже готує апеляцію", - повідомили у прокуратурі.

"Життя дитини – це абсолютна цінність, яку держава має захищати понад усе. Якщо ми не здатні вберегти немовля від смертельної жорстокості, ми втрачаємо частину свого майбутнього. У таких справах не може бути компромісів – лише справедливе покарання", – зазначив Ян Стрелюк.

"Коли вбивця дитини знає, що ніколи не вийде на волю, – це не лише кара, а й попередження. Суспільство повинно бути впевненим: життя дитини – святе, а держава не дозволить його знецінити", – наголосив керівник обласної прокуратури.

Доповнення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства для посилення захисту дітей - безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. Генпрокурор повідомив, що цього року 652 дітей стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, частина з них - умисно вбиті, 120 дітей зґвалтовані, та суди ухвалили лише 12 довічних вироків.