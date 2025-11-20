Мужчина получил 15 лет за избиение младенца до смерти: прокуратура требует пожизненного

Мужчина в суде получил 15 лет тюрьмы за смертельное избиение восьмимесячного сына своей сожительницы, прокуратура настаивает на пожизненном заключении за убийство младенца и готовит апелляцию, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"В Благовещенском районном суде осужден мужчина, который смертельно избил восьмимесячного мальчика - сына своей сожительницы. Он получил 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре указали: следствие и экспертизы подтвердили: ребенок подвергался многократным ударам, смерть не была случайностью. Младенец умер от тяжелой черепно-мозговой травмы.

"Государственный обвинитель – руководитель Кировоградской областной прокуратуры Ян Стрелюк – настаивал на пожизненном заключении и считает назначенный срок несправедливым. Прокуратура уже готовит апелляцию", - сообщили в прокуратуре.

"Жизнь ребенка – это абсолютная ценность, которую государство должно защищать превыше всего. Если мы не способны уберечь младенца от смертельной жестокости, мы теряем часть своего будущего. В таких делах не может быть компромиссов – только справедливое наказание", – отметил Ян Стрелюк.

"Когда убийца ребенка знает, что никогда не выйдет на свободу, – это не только кара, но и предупреждение. Общество должно быть уверено: жизнь ребенка – свята, а государство не позволит ее обесценить", – подчеркнул руководитель областной прокуратуры.

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко призвал парламентариев поддержать изменения в законодательство для усиления защиты детей - безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних. Генпрокурор сообщил, что в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты, 120 детей изнасилованы, и суды вынесли лишь 12 пожизненных приговоров.