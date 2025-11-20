Мужчина получил 15 лет за избиение младенца до смерти: прокуратура требует пожизненного

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6310 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10098 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13102 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20604 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27548 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39882 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22434 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25220 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22453 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6268 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13078 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22984 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39866 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58828 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6376 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26367 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39316 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53188 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75022 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Мужчина получил 15 лет за избиение младенца до смерти: прокуратура требует пожизненного

Киев • УНН

 • 2968 просмотра

В Благовещенском районном суде мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за смертельное избиение восьмимесячного сына сожительницы. Прокуратура, настаивая на пожизненном заключении, готовит апелляцию, считая назначенный срок несправедливым.

Мужчина получил 15 лет за избиение младенца до смерти: прокуратура требует пожизненного

Мужчина в суде получил 15 лет тюрьмы за смертельное избиение восьмимесячного сына своей сожительницы, прокуратура настаивает на пожизненном заключении за убийство младенца и готовит апелляцию, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"В Благовещенском районном суде осужден мужчина, который смертельно избил восьмимесячного мальчика - сына своей сожительницы. Он получил 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре указали: следствие и экспертизы подтвердили: ребенок подвергался многократным ударам, смерть не была случайностью. Младенец умер от тяжелой черепно-мозговой травмы.

"Государственный обвинитель – руководитель Кировоградской областной прокуратуры Ян Стрелюк – настаивал на пожизненном заключении и считает назначенный срок несправедливым. Прокуратура уже готовит апелляцию", - сообщили в прокуратуре.

"Жизнь ребенка – это абсолютная ценность, которую государство должно защищать превыше всего. Если мы не способны уберечь младенца от смертельной жестокости, мы теряем часть своего будущего. В таких делах не может быть компромиссов – только справедливое наказание", – отметил Ян Стрелюк.

"Когда убийца ребенка знает, что никогда не выйдет на свободу, – это не только кара, но и предупреждение. Общество должно быть уверено: жизнь ребенка – свята, а государство не позволит ее обесценить", – подчеркнул руководитель областной прокуратуры.

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко призвал парламентариев поддержать изменения в законодательство для усиления защиты детей - безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних. Генпрокурор сообщил, что в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты, 120 детей изнасилованы, и суды вынесли лишь 12 пожизненных приговоров.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы