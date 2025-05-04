На Одещині мати вбила 9-місячну дитину: задушила через плач, їй загрожує довічне
Київ • УНН
На Одещині затримали жінку за підозрою у вбивстві 9-місячної доньки. Мати, розлютившись через плач дитини, спричинила їй ушкодження, що призвели до смерті від удушення.
Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Про це інформує головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
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Зазначається, що подія сталася у суботу, 03 травня за місцем мешкання громадянки.
43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано
Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.
Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза
"Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини", - додали в поліції.
За словами поліцейських, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.
В рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.
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