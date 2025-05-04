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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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На Одещині мати вбила 9-місячну дитину: задушила через плач, їй загрожує довічне

Київ • УНН

 • 152 перегляди

На Одещині затримали жінку за підозрою у вбивстві 9-місячної доньки. Мати, розлютившись через плач дитини, спричинила їй ушкодження, що призвели до смерті від удушення.

На Одещині мати вбила 9-місячну дитину: задушила через плач, їй загрожує довічне

Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Про це інформує головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що подія сталася у суботу, 03 травня за місцем мешкання громадянки.

43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано

- йдеться у дописі поліції.

Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження. 

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза

- повідомили правоохоронці.

"Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини", - додали в поліції.

За словами поліцейських, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років або довічним ув’язненням.

В рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Нагадаємо

В селищі Решетилівка знайдено тіло 2-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала 27-річного співмешканця матері дитини, якому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

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