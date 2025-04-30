Тіло немовляти знайшли біля смітників у Рівному: у вбивстві підозрюють матір
Київ • УНН
У Рівному 42-річна жінка підозрюється у вбивстві новонародженої доньки. Тіло знайшли біля смітників. Експертиза виявила черепно-мозкову травму.
42-річну жінку, яка народила дитину, підозрюють у вбивстві власної доньки. Тіло новонародженої знайшли у покривалі біля смітників у Рівному. Триває досудове розслідування. Тіло дитини направлено на медекспертизу. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у рівненській області передає УНН.
У ніч проти 29 квітня надійшло повідомлення, що на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників знайдено новонароджену дитину без ознак життя
Правоохоронці додали, що оперативно встановили особу жінки, яка народила дівчинку: нею виявилась 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повідомила, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилась жити у квартирі своєї знайомої у Рівному.
За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми.
Триває досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією умисне вбивство малолітньої дитини. У рамках кримінального провадження триває судово-медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті дитини
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