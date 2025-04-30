Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: в убийстве подозревают мать
Киев • УНН
В Ровно 42-летняя женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери. Тело нашли возле мусорников. Экспертиза выявила черепно-мозговую травму.
42-летнюю женщину, родившую ребенка, подозревают в убийстве собственной дочери. Тело новорожденной нашли в покрывале возле мусорных баков в Ровно. Продолжается досудебное расследование. Тело ребенка направлено на медэкспертизу. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в ровенской области передает УНН.
В ночь на 29 апреля поступило сообщение, что на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорных баков найден новорожденный ребенок без признаков жизни
Правоохранители добавили, что оперативно установили личность женщины, родившей девочку: ею оказалась 42-летняя уроженка Ровенского района. Она сообщила, что в начале апреля приехала из-за границы и остановилась жить в квартире своей знакомой в Ровно.
По словам женщины, ребенка она родила 26 апреля. По предварительным выводам экспертов, девочка была жива. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы.
Продолжается досудебное расследование по предварительной правовой квалификации умышленное убийство малолетнего ребенка. В рамках уголовного производства продолжается судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка
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