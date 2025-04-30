Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: в убийстве подозревают мать

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 27192 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

13:34 • 66879 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 101934 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 129124 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 215422 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 106370 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 240004 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 170951 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 118032 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 146987 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1.1м/с
37%
752 мм
Популярные новости

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

30 апреля, 08:04 • 106387 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 123119 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 68352 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 116942 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 81496 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 37146 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 82107 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 117550 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 215365 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 172705 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Павел

Петр Фиала

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Франция

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

13:52 • 22190 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 24638 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 24667 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 68763 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 123549 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: в убийстве подозревают мать

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

В Ровно 42-летняя женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери. Тело нашли возле мусорников. Экспертиза выявила черепно-мозговую травму.

Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: в убийстве подозревают мать

42-летнюю женщину, родившую ребенка, подозревают в убийстве собственной дочери. Тело новорожденной нашли в покрывале возле мусорных баков в Ровно. Продолжается досудебное расследование. Тело ребенка направлено на медэкспертизу. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в ровенской области передает УНН.

В ночь на 29 апреля поступило сообщение, что на улице Кулика и Гудачека в покрывале возле мусорных баков найден новорожденный ребенок без признаков жизни 

- говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что оперативно установили личность женщины, родившей девочку: ею оказалась 42-летняя уроженка Ровенского района. Она сообщила, что в начале апреля приехала из-за границы и остановилась жить в квартире своей знакомой в Ровно.

По словам женщины, ребенка она родила 26 апреля. По предварительным выводам экспертов, девочка была жива. Согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Продолжается досудебное расследование по предварительной правовой квалификации умышленное убийство малолетнего ребенка. В рамках уголовного производства продолжается судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка 

- сообщили в полиции.

Самой младшей жертве было всего 10 лет: организатора детского дома заподозрили в сексуальных преступлениях против воспитанниц24.04.25, 17:27 • 6627 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Ровно
Brent
$60.85
Bitcoin
$93,943.60
S&P 500
$5,512.56
Tesla
$277.45
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,321.70
Ethereum
$1,767.98