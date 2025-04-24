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Самой младшей жертве было всего 10 лет: организатора детского дома заподозрили в сексуальных преступлениях против воспитанниц

Киев • УНН

 • 2648 просмотра

В Ивано-Франковской области задержали организатора детского дома семейного типа, которого подозревают в сексуальном насилии. Мужчина систематически совершал половые преступления в отношении воспитанниц, самой младшей из которых 10 лет.

Самой младшей жертве было всего 10 лет: организатора детского дома заподозрили в сексуальных преступлениях против воспитанниц

В Ивано-Франковской области задержали организатора детского дома семейного типа, которого подозревают в сексуальном насилии. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Херсонской области, передает УНН.

Злоумышленника задержали в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа из Херсонской области переехал после начала боевых действий. Мужчина подозревается в систематических половых преступлениях в отношении воспитанниц. Самой младшей жертве было всего 10 лет 

- отмечают правоохранители.

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По информации, в 2008 году 48-летний злоумышленник организовал детский дом семейного типа в Бериславском районе Херсонской области. И после открытия детского учреждения мужчина в течение нескольких лет совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, делал он это как на территории дома, так и в безлюдных местах, куда вывозил девушек. Так, в результате действий фигуранта у одной пострадавшей развились психические расстройства. Сейчас известно о трех пострадавших, впрочем, их может быть больше.

... по всем фактам преступлений полиция начала производство... 

- говорится в сообщении.

Также, правоохранители установили, что после начала полномасштабного российского вторжения мужчина с семьей и воспитанниками эвакуировался в Ивано-Франковскую область. Собственно, там  его и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении, а также из этого детского дома изъяли десять воспитанников: пять девушек и столько же ребят. После проведения врачебных осмотров детей ждет психологическая реабилитация.

Злоумышленник пока находится под стражей, ему грозит 15 лет заключения.

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