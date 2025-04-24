Наймолодшій жертві було лише 10 років: організатора дитбудинку запідозрили у сексуальних злочинах проти вихованок
Київ • УНН
На Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Чоловік систематично вчиняв статеві злочини відносно вихованок, наймолодшій з яких 10 років.
На Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Херсонській області, передає УНН.
Зловмисника затримали на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав після початку бойових дій. Чоловік підозрюється у систематичних статевих злочинах відносно вихованок. Наймолодшій жертві було лише 10 років
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За інформацією, у 2008 році 48-річний зловмисник організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі, що на Херсонщині. І після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. Так, внаслідок дій фігуранта в однієї постраждалої розвинулися психічні розлади. Нині відомо про трьох потерпілих, втім їх може бути більше.
... за всіма фактами злочинів поліція розпочала провадження…
Також, правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік із родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Власне, там його і затримали.
Чоловіку повідомили про підозру, а також з цього дитячого будинку вилучили десятьох вихованців: п’ятьох дівчат і стільки ж хлопців. Після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація.
Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує 15 років увʼязнення.
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