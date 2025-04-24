Наймолодшій жертві було лише 10 років: організатора дитбудинку запідозрили у сексуальних злочинах проти вихованок

$41.670.15
47.540.17
ukenru
"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
12:42 • 16093 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

11:00 • 36376 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

24 квітня, 08:13 • 74307 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 130119 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 161042 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 222828 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 108206 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 183123 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 61467 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 42886 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
0м/с
25%
746 мм
Популярнi новини

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 80504 перегляди

Трамп ставить Європу перед вибором: підтримка України чи визнання анексії Криму - FT

24 квітня, 08:18 • 12117 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 41189 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 43955 перегляди

Перші хвилини після удару рф по Києву: Білошицький показав відео

12:26 • 19723 перегляди
Публікації

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

11:00 • 44161 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 222793 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 127945 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 183111 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 135800 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Володимир Зеленський

Сіріл Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Південна Африка

Франція

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

15:17 • 870 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

14:13 • 5132 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 41333 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 80647 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 53238 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

The New York Times

9K720 Iskander

КАБ-250

Наймолодшій жертві було лише 10 років: організатора дитбудинку запідозрили у сексуальних злочинах проти вихованок

Київ • УНН

 • 4064 перегляди

На Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Чоловік систематично вчиняв статеві злочини відносно вихованок, наймолодшій з яких 10 років.

Наймолодшій жертві було лише 10 років: організатора дитбудинку запідозрили у сексуальних злочинах проти вихованок

На Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Херсонській області, передає УНН.

Зловмисника затримали на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав після початку бойових дій. Чоловік підозрюється у систематичних статевих злочинах відносно вихованок. Наймолодшій жертві було лише 10 років 

- зазначають правоохоронці.

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення29.03.25, 18:00 • 50539 переглядiв

За інформацією, у 2008 році 48-річний зловмисник організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі, що на Херсонщині. І після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. Так, внаслідок дій фігуранта в однієї постраждалої розвинулися психічні розлади. Нині відомо про трьох потерпілих, втім їх може бути більше.

... за всіма фактами злочинів поліція розпочала провадження… 

- йдеться в повідомленні.

Також, правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік із родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Власне, там  його і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру, а також з цього дитячого будинку вилучили десятьох вихованців: п’ятьох дівчат і стільки ж хлопців. Після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує 15 років увʼязнення.

Завагітніла від рідного батька: на Буковині винесли вирок ґвалтівнику власної дочки31.03.25, 13:45 • 37600 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
Івано-Франківська область
Херсонська область
Brent
$66.47
Bitcoin
$93,093.10
S&P 500
$5,442.25
Tesla
$254.90
Газ TTF
$33.58
Золото
$3,338.49
Ethereum
$1,765.25