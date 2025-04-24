Наймолодшій жертві було лише 10 років: організатора дитбудинку запідозрили у сексуальних злочинах проти вихованок

На Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Херсонській області, передає УНН.

Зловмисника затримали на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав після початку бойових дій. Чоловік підозрюється у систематичних статевих злочинах відносно вихованок. Наймолодшій жертві було лише 10 років - зазначають правоохоронці.

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За інформацією, у 2008 році 48-річний зловмисник організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі, що на Херсонщині. І після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. Так, внаслідок дій фігуранта в однієї постраждалої розвинулися психічні розлади. Нині відомо про трьох потерпілих, втім їх може бути більше.

... за всіма фактами злочинів поліція розпочала провадження… - йдеться в повідомленні.

Також, правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік із родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Власне, там його і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру, а також з цього дитячого будинку вилучили десятьох вихованців: п’ятьох дівчат і стільки ж хлопців. Після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація.

Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує 15 років увʼязнення.

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