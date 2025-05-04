В Одесской области мать убила 9-месячного ребенка: задушила из-за плача, ей грозит пожизненное
Киев • УНН
В Одесской области задержали женщину по подозрению в убийстве 9-месячной дочери. Мать, разозлившись из-за плача ребенка, нанесла ей повреждения, которые привели к смерти от удушения.
Полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка. Об этом информирует главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что событие произошло в субботу, 03 мая по месту жительства гражданки.
43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськовской общины сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер внезапно
Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача малыша причинила ему телесные повреждения.
Предварительно, смерть ребенка наступила в результате асфиксии (удушения). Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза
"Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ее о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка", - добавили в полиции.
По словам полицейских, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.
В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие. Процессуальное руководство осуществляет Беляевская окружная прокуратура.
Напомним
В поселке Решетиловка найдено тело 2-летней девочки с признаками насильственной смерти. Полиция задержала 27-летнего сожителя матери ребенка, которому грозит до 15 лет заключения или пожизненное.
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