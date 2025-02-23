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Вбивство 2-річної дівчинки на Полтавщині: затримали підозрюваного

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 • 39474 перегляди

В селищі Решетилівка знайдено тіло 2-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала 27-річного співмешканця матері дитини, якому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Правоохоронці Полтавщини затримали чоловіка, причетного до жорстокого вбивства дворічної дівчинки. Про це інформує Поліція Полтавської області у Facebook, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 22 лютого у селищі Решетилівка Полтавської області безвісно зникла дворічна дівчинка.

Зниклу дитину поліція знайшла без ознак життя в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. За словами правоохоронців її було жорстоко вбито. 

На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала досудове розслідування

- йдеться у дописі.

В поліції повідомили, що причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано. Ним виявився 27-річний співмешканець її матері.

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою

- інформує поліція.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками злочину, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

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Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями21.02.25, 15:46 • 27009 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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poltavaПолтава

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