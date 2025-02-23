Вбивство 2-річної дівчинки на Полтавщині: затримали підозрюваного

Правоохоронці Полтавщини затримали чоловіка, причетного до жорстокого вбивства дворічної дівчинки. Про це інформує Поліція Полтавської області у Facebook, передає УНН.

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Зазначається, що в суботу, 22 лютого у селищі Решетилівка Полтавської області безвісно зникла дворічна дівчинка.

Зниклу дитину поліція знайшла без ознак життя в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. За словами правоохоронців її було жорстоко вбито.

В поліції повідомили, що причетного до вчинення особливо тяжкого злочину затримано. Ним виявився 27-річний співмешканець її матері.

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою