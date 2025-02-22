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Був злий на дружину: у Житомирі вітчим вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя

Київ • УНН

 • 31270 перегляди

У Житомирі нетверезий чоловік вдарив ногою в обличчя 7-річного пасинка, який заступився за матір під час сімейного конфлікту. Жінку з дітьми помістили до притулку, а проти кривдника відкрили кримінальне провадження.

У Житомирі вітчим умисно вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя. Всі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, передає УНН із посиланням на поліцію Житомирської області.

Деталі

Інцидент стався 20 лютого. 39-річна жінка розповіла, що зранку у неї виник конфлікт з нетверезим чоловіком. Він голосно кричав та ображав її. Коли ж за матір вступився 7-річний син, вітчим умисно вдарив його ногою в обличчя.

Лікарі, яких викликали правоохоронці, обстежили хлопчика та надали йому необхідну допомогу. На обличчі дитини були зафіксовані гематоми та садна, він проходитиме лікування амбулаторно. 

Самого кривдника на момент приїзду поліцейських за місцем проживання не було. Правоохоронці розшукали його неподалік будинку. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої дії злістю на дружину. 

Зважаючи на ситуацію у родині, правоохоронці та представники соціальних служб зробили висновок про неможливість спільного проживання членів сім’ї. Тож жінку з двома дітьми помістили до тимчасового притулку, де вони перебуватимуть у безпеці. 

Додамо

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. 

Згідно з чинним законодавством таке діяння карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, чи виправними роботами на строк до 1 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир

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