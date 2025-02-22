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Был зол на жену: в Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо

Был зол на жену: в Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо

Киев  •  УНН

 • 6013 просмотра

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В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта. Женщину с детьми поместили в приют, а против обидчика открыли уголовное производство.

В Житомире отчим умышленно ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо,. Все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках открытого уголовного производства, передает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

Инцидент произошел 20 февраля. 39-летняя женщина рассказала, что утром у нее возник конфликт с нетрезвым мужчиной. Он громко кричал и оскорблял ее. Когда же за мать вступился 7-летний сын, отчим умышленно ударил его ногой в лицо.

Врачи, которых вызвали правоохранители, обследовали мальчика и оказали ему необходимую помощь. На лице ребенка были зафиксированы гематомы и ссадины, он будет проходить лечение амбулаторно. 

Самого обидчика на момент приезда полицейских по месту жительства не было. Правоохранители разыскали его неподалеку от дома. Мужчина признал свою вину, объяснив свои действия злостью на жену. 

Учитывая ситуацию в семье, правоохранители и представители социальных служб сделали вывод о невозможности совместного проживания членов семьи. Поэтому женщину с двумя детьми поместили во временный приют, где они будут находиться в безопасности. 

Добавим

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. 

Согласно действующему законодательству такое деяние наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до 1 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
zhitomirЖитомир

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