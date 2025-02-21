Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями

На Рівненщині розгорівся скандал через відео, де вчитель навчального закладу вчиняє фізичне та психологічне насильство над учнями. Інцидент стався у школі Березівської територіальної громади Сарненського району, пише УНН.

Що відомо? Відео виявили рокитнівські правоохоронці 20 лютого о 21:45 під час моніторингу соцмереж.

Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Представництво Уповноваженого з прав людини у Рівненській області заявило, що звернулося до компетентних органів для перевірки фактів, зафіксованих на відео.

Зафіксовано неналежне ставлення вчителя, зокрема образливі висловлювання та застосування фізичної сили по відношенню до учнів

Відповідно до закону "Про освіту", педагоги зобов’язані поважати гідність учнів і захищати їх від будь-яких форм насильства.

Омбудсман України наголошує на неприпустимості порушення прав дітей у закладах освіти. Школа повинна бути безпечним середовищем, де повага та підтримка є ключовими принципами навчального процесу