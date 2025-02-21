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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124471 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 117675 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями

Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями

Київ • УНН

 • 27009 перегляди

У школі Березівської громади Сарненського району вчитель застосував фізичну силу та психологічне насильство до учнів, що потрапило на відео. Поліція та освітній омбудсмен розпочали розслідування інциденту.

На Рівненщині розгорівся скандал через відео, де вчитель навчального закладу вчиняє фізичне та психологічне насильство над учнями. Інцидент стався у школі Березівської територіальної громади Сарненського району, пише УНН.

Що відомо? Відео виявили рокитнівські правоохоронці 20 лютого о 21:45 під час моніторингу соцмереж.

Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

- йдеться у повідомленні.

Реакція Омбудсмана та освітньої спільноти

Представництво Уповноваженого з прав людини у Рівненській області заявило, що звернулося до компетентних органів для перевірки фактів, зафіксованих на відео.

Зафіксовано неналежне ставлення вчителя, зокрема образливі висловлювання та застосування фізичної сили по відношенню до учнів

- йдеться у повідомленні.
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 Відповідно до закону "Про освіту", педагоги зобов’язані поважати гідність учнів і захищати їх від будь-яких форм насильства.

Омбудсман України наголошує на неприпустимості порушення прав дітей у закладах освіти. Школа повинна бути безпечним середовищем, де повага та підтримка є ключовими принципами навчального процесу

- йдеться у повідомленні.

Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що вже зв’язалася з поліцією та директором школи, де триває службове розслідування. Вона також направила запити до навчального закладу та Управління освіти Березівської сільської ради щодо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Омбудсмен наголосила, що публічність у таких випадках є необхідною, аби уникнути безкарності. Вона також зазначила, що аналіз статистичних даних свідчить про зростання кількості випадків насильства як щодо дітей, так і педагогів.

Нагадаємо

У Рівненській області розгорівся інцидент у школі, який привернув увагу громадськості - вчитель застосував силу до учня

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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