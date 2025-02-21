Скандал у школі на Рівненщині: вчитель вчинив насильство над учнями
Київ • УНН
У школі Березівської громади Сарненського району вчитель застосував фізичну силу та психологічне насильство до учнів, що потрапило на відео. Поліція та освітній омбудсмен розпочали розслідування інциденту.
На Рівненщині розгорівся скандал через відео, де вчитель навчального закладу вчиняє фізичне та психологічне насильство над учнями. Інцидент стався у школі Березівської територіальної громади Сарненського району, пише УНН.
Що відомо? Відео виявили рокитнівські правоохоронці 20 лютого о 21:45 під час моніторингу соцмереж.
Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження
Реакція Омбудсмана та освітньої спільноти
Представництво Уповноваженого з прав людини у Рівненській області заявило, що звернулося до компетентних органів для перевірки фактів, зафіксованих на відео.
Зафіксовано неналежне ставлення вчителя, зокрема образливі висловлювання та застосування фізичної сили по відношенню до учнів
Відповідно до закону "Про освіту", педагоги зобов’язані поважати гідність учнів і захищати їх від будь-яких форм насильства.
Омбудсман України наголошує на неприпустимості порушення прав дітей у закладах освіти. Школа повинна бути безпечним середовищем, де повага та підтримка є ключовими принципами навчального процесу
Освітній омбудсмен Надія Лещик зазначила, що вже зв’язалася з поліцією та директором школи, де триває службове розслідування. Вона також направила запити до навчального закладу та Управління освіти Березівської сільської ради щодо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Омбудсмен наголосила, що публічність у таких випадках є необхідною, аби уникнути безкарності. Вона також зазначила, що аналіз статистичних даних свідчить про зростання кількості випадків насильства як щодо дітей, так і педагогів.
Нагадаємо
У Рівненській області розгорівся інцидент у школі, який привернув увагу громадськості - вчитель застосував силу до учня.