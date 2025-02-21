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Скандал в школе на Ривненщине: учитель совершил насилие над учениками

Скандал в школе на Ривненщине: учитель совершил насилие над учениками

Киев  •  УНН

 • 3571 просмотра

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В школе Березовской общины Сарненского района учитель применил физическую силу и психологическое насилие к ученикам, что попало на видео. Полиция и образовательный омбудсмен начали расследование инцидента.

На Ровенщине разгорелся скандал из-за видео, где учитель учебного заведения совершает физическое и психологическое насилие над учениками. Инцидент произошел в школе Березовской территориальной общины Сарненского района, пишет УНН.

Что известно? Видео обнаружили рокитновские правоохранители 20 февраля в 21:45 во время мониторинга соцсетей.

Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства

- говорится в сообщении.

Реакция Омбудсмена и образовательного сообщества

Представительство Уполномоченного по правам человека в Ровенской области заявило, что обратилось в компетентные органы для проверки фактов, зафиксированных на видео.

Зафиксировано ненадлежащее отношение учителя, в частности оскорбительные высказывания и применение физической силы по отношению к ученикам

- говорится в сообщении.
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 Согласно закону «Об образовании», педагоги обязаны уважать достоинство учеников и защищать их от любых форм насилия.

Омбудсман Украины отмечает недопустимость нарушения прав детей в учебных заведениях. Школа должна быть безопасной средой, где уважение и поддержка являются ключевыми принципами учебного процесса

- говорится в сообщении.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что уже связалась с полицией и директором школы, где продолжается служебное расследование. Она также направила запросы в учебное заведение и Управление образования Березовского сельского совета относительно беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Омбудсмен подчеркнула, что публичность в таких случаях необходима, чтобы избежать безнаказанности. Она также отметила, что анализ статистических данных свидетельствует о росте количества случаев насилия как в отношении детей, так и педагогов.

Напомним,

В Ровенской области разгорелся инцидент в школе, который привлек внимание общественности - учитель применил силу к ученику

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКриминал и ЧП
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