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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство 2-летней девочки на Полтавщине: задержали подозреваемого

Убийство 2-летней девочки на Полтавщине: задержали подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 4884 просмотра

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В поселке Решетиловка найдено тело 2-летней девочки с признаками насильственной смерти. Полиция задержала 27-летнего сожителя матери ребенка, которому грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Правоохранители Полтавщины задержали мужчину, причастного к жестокому убийству двухлетней девочки. Об этом информирует Полиция Полтавской области в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 22 февраля в поселке Решетиловка Полтавской области без вести пропала двухлетняя девочка.

Пропавшего ребенка полиция нашла без признаков жизни в одном из помещений домовладения по месту жительства. По словам правоохранителей она была жестоко убита. 

На теле девочки обнаружены признаки насильственной смерти. Полиция начала досудебное расследование

- говорится в заметке.

В полиции сообщили, что причастный к совершению особо тяжкого преступления задержан. Им оказался 27-летний сожитель ее матери.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей

- информирует полиция.

По данному факту следственным подразделением полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним

В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта. Женщину с детьми поместили в приют, а против обидчика открыли уголовное производство.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

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