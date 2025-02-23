Убийство 2-летней девочки на Полтавщине: задержали подозреваемого

Правоохранители Полтавщины задержали мужчину, причастного к жестокому убийству двухлетней девочки. Об этом информирует Полиция Полтавской области в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 22 февраля в поселке Решетиловка Полтавской области без вести пропала двухлетняя девочка.

Пропавшего ребенка полиция нашла без признаков жизни в одном из помещений домовладения по месту жительства. По словам правоохранителей она была жестоко убита.

На теле девочки обнаружены признаки насильственной смерти. Полиция начала досудебное расследование - говорится в заметке.

В полиции сообщили, что причастный к совершению особо тяжкого преступления задержан. Им оказался 27-летний сожитель ее матери.

Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей - информирует полиция.

По данному факту следственным подразделением полиции Полтавщины под процессуальным руководством прокуратуры расследуется уголовное производство, начатое по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним

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