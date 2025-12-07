Подожгла сына за злоупотребление алкоголем: жительницу Киевщины приговорили к 14 годам
Киев • УНН
В Белой Церкви 60-летнюю женщину приговорили к 14 годам заключения за поджог сына, который получил 86% ожогов тела и умер в больнице. Событие произошло 12 июня 2024 года, когда мать облила сына легковоспламеняющейся смесью и подожгла его из мести за злоупотребление алкоголем.
В Белой Церкви Киевской области 60-летнюю женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что она подожгла своего сына, отомстив ему за злоупотребление алкоголем. Пострадавший получил 86% ожогов тела и скончался в больнице. Об этом информирует Полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что событие произошло 12 июня 2024 года.
В Белой Церкви 60-летняя фигурантка решила отомстить собственному сыну за склонность к алкогольным напиткам и хотела лишить его жизни.
Правоохранители выяснили, что мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, и из мести облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила подожженную спичку.
Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол. На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего. Впоследствии медики диагностировали у него 86% ожогов всего тела различной степени
От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Задержанную на месте пожилую женщину доставили в изолятор временного содержания, где ей было сообщено о подозрении в содеянном.
В конце июля 2024 года следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, направили материалы в суд в отношении злоумышленницы в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы.
Напомним
В Благовещенском районном суде мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за смертельное избиение восьмимесячного сына сожительницы. Прокуратура, настаивая на пожизненном заключении, готовит апелляцию, считая назначенный срок несправедливым.
В Одесской области мать убила 9-месячного ребенка: задушила из-за плача, ей грозит пожизненное04.05.25, 00:27 • 3783 просмотра