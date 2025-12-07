Подожгла сына за злоупотребление алкоголем: жительницу Киевщины приговорили к 14 годам

В Белой Церкви Киевской области 60-летнюю женщину приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что она подожгла своего сына, отомстив ему за злоупотребление алкоголем. Пострадавший получил 86% ожогов тела и скончался в больнице. Об этом информирует Полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что событие произошло 12 июня 2024 года.

В Белой Церкви 60-летняя фигурантка решила отомстить собственному сыну за склонность к алкогольным напиткам и хотела лишить его жизни.

Правоохранители выяснили, что мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, и из мести облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила подожженную спичку.

Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол. На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего. Впоследствии медики диагностировали у него 86% ожогов всего тела различной степени - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Задержанную на месте пожилую женщину доставили в изолятор временного содержания, где ей было сообщено о подозрении в содеянном.

В конце июля 2024 года следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, направили материалы в суд в отношении злоумышленницы в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы.

