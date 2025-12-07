$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 24499 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 31945 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 41983 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 40800 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 48324 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 51218 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37830 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 75312 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41948 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38274 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудня

Київ • УНН

 • 38 перегляди

7 грудня в Україні очікується хмарна погода, місцями з дощами. Температура повітря вдень становитиме 1-6° тепла, на півдні та Закарпатті до 4-9°.

У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті +4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві повітря прогріється до +2-4°.

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київська область
Закарпатська область
Україна
Київ