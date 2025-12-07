Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудня
Київ • УНН
7 грудня в Україні очікується хмарна погода, місцями з дощами. Температура повітря вдень становитиме 1-6° тепла, на півдні та Закарпатті до 4-9°.
У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті +4-9°.
У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві повітря прогріється до +2-4°.
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень04.12.25, 13:12 • 61132 перегляди