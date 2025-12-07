Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудня

У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні, згідно з прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті +4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 1-6° тепла; у Києві повітря прогріється до +2-4°.

