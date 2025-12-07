$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабря

Киев • УНН

 • 454 просмотра

7 декабря в Украине ожидается облачная погода, местами с дождями. Температура воздуха днем составит 1-6° тепла, на юге и Закарпатье до 4-9°.

Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода, местами будет дождливо. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 1-6° тепла; на юге страны и Закарпатье +4-9°.

В Киевской области и столице облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве воздух прогреется до +2-4°.

Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений04.12.25, 13:12 • 61167 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Закарпатская область
Украина
Киев