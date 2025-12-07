Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода, местами будет дождливо. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 1-6° тепла; на юге страны и Закарпатье +4-9°.

В Киевской области и столице облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве воздух прогреется до +2-4°.

