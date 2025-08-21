Подоляк: "Жодних обмінів територіями. Стаття 5 НАТО - не гарантія безпеки для України"

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк у великому інтерв’ю італійській La Repubblica окреслив "червоні лінії" Києва на переговорах із москвою та дав зрозуміти: Україна не погодиться на поступки щодо територій, а для стримування росії потрібні реальні механізми безпеки, а не лише декларації союзників. Про це повідомляє La Repubblica, пише УНН.

Деталі

Після зустрічей у Вашингтоні та Анкориджі Подоляк підкреслив, що позиція кремля лишається незмінною: росія зацікавлена у затягуванні переговорів, зберігаючи можливість обстрілів українських міст та намагаючись нав’язати Заходу нереалістичні умови.

москва прагне діалогу лише тоді, коли може продовжувати війну й уникати санкцій - наголосив радник Зеленського.

За його словами, Київ вимагає перед будь-якими політичними дискусіями реального припинення вогню. Водночас Україна категорично відкидає можливість поступок у питанні територій:

"Якщо віддати агресору хоча б частину, він не зупиниться. Це лише заохочує його до нових воєн".

Подоляк нагадав, що Конституція України та міжнародне право прямо забороняють передачу суверенних земель іншій державі.

Окремо він прокоментував дискусію щодо гарантій безпеки. За словами радника, стаття 5 НАТО у теперішньому вигляді не дає Україні надійного захисту, адже рішення про втручання союзників ухвалюється колективно і може бути заблоковане.

Нам потрібен механізм, який працює автоматично: напад на Україну означає миттєву відповідь партнерів - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Україна розраховує на створення "паралельної системи безпеки" за участі США, Франції, Великої Британії та низки інших держав. Йдеться не лише про зміцнення української армії, але й про розгортання на її території систем далекобійних ракет, здатних діставати до глибин росії.

Лише тоді москва зрозуміє: ціна агресії буде занадто високою - додав він.

Радник Зеленського також відзначив активну роль європейських лідерів, які, за його словами, "почали усвідомлювати, що війна росії – це виклик не тільки Україні, а й усій архітектурі безпеки Європи".

Нагадаємо

