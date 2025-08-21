Подоляк: "Жодних обмінів територіями. Стаття 5 НАТО - не гарантія безпеки для України"

$41.380.02
Ексклюзив
12:13 • 1650 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 8666 перегляди
07:38 • 26510 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
07:38 • 26510 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 36691 перегляди
21 серпня, 05:30 • 40486 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
21 серпня, 05:30 • 40486 перегляди
20 серпня, 15:55 • 65823 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 15:55 • 65823 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 165621 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70868 перегляди
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134465 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134465 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 347487 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома
21 серпня, 04:21 • 61464 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА
21 серпня, 05:08 • 9514 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА
21 серпня, 05:21 • 43915 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список
06:48 • 28002 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
10:15 • 23405 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 1658 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 23561 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 81743 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 165648 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134486 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Китай
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51 • 47967 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45 • 43904 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47 • 44039 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18 • 72224 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 87904 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Нафта
Гривня
Boeing 737 MAX

Подоляк: "Жодних обмінів територіями. Стаття 5 НАТО - не гарантія безпеки для України"

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Радник президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки. Київ вимагає автоматичних механізмів безпеки, а не лише декларацій союзників.

Подоляк: "Жодних обмінів територіями. Стаття 5 НАТО - не гарантія безпеки для України"

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк у великому інтерв’ю італійській La Repubblica окреслив "червоні лінії" Києва на переговорах із москвою та дав зрозуміти: Україна не погодиться на поступки щодо територій, а для стримування росії потрібні реальні механізми безпеки, а не лише декларації союзників. Про це повідомляє La Repubblica, пише УНН.

Деталі

Після зустрічей у Вашингтоні та Анкориджі Подоляк підкреслив, що позиція кремля лишається незмінною: росія зацікавлена у затягуванні переговорів, зберігаючи можливість обстрілів українських міст та намагаючись нав’язати Заходу нереалістичні умови.

москва прагне діалогу лише тоді, коли може продовжувати війну й уникати санкцій

- наголосив радник Зеленського.

За його словами, Київ вимагає перед будь-якими політичними дискусіями реального припинення вогню. Водночас Україна категорично відкидає можливість поступок у питанні територій:

"Якщо віддати агресору хоча б частину, він не зупиниться. Це лише заохочує його до нових воєн".

Подоляк нагадав, що Конституція України та міжнародне право прямо забороняють передачу суверенних земель іншій державі.

Окремо він прокоментував дискусію щодо гарантій безпеки. За словами радника, стаття 5 НАТО у теперішньому вигляді не дає Україні надійного захисту, адже рішення про втручання союзників ухвалюється колективно і може бути заблоковане.

Нам потрібен механізм, який працює автоматично: напад на Україну означає миттєву відповідь партнерів

- зазначив він.

Подоляк наголосив, що Україна розраховує на створення "паралельної системи безпеки" за участі США, Франції, Великої Британії та низки інших держав. Йдеться не лише про зміцнення української армії, але й про розгортання на її території систем далекобійних ракет, здатних діставати до глибин росії.

Лише тоді москва зрозуміє: ціна агресії буде занадто високою

- додав він.

Радник Зеленського також відзначив активну роль європейських лідерів, які, за його словами, "почали усвідомлювати, що війна росії – це виклик не тільки Україні, а й усій архітектурі безпеки Європи".

Нагадаємо

Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Вашингтон
Михайло Подоляк
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна