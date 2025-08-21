Подоляк: "Никаких обменов территориями. Статья 5 НАТО - не гарантия безопасности для Украины"
Киев • УНН
Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки. Киев требует автоматических механизмов безопасности, а не только деклараций союзников.
Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в большом интервью итальянской La Repubblica очертил "красные линии" Киева на переговорах с москвой и дал понять: Украина не согласится на уступки по территориям, а для сдерживания России нужны реальные механизмы безопасности, а не только декларации союзников. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.
Детали
После встреч в Вашингтоне и Анкоридже Подоляк подчеркнул, что позиция Кремля остается неизменной: россия заинтересована в затягивании переговоров, сохраняя возможность обстрелов украинских городов и пытаясь навязать Западу нереалистичные условия.
москва стремится к диалогу только тогда, когда может продолжать войну и избегать санкций
По его словам, Киев требует перед любыми политическими дискуссиями реального прекращения огня. В то же время Украина категорически отвергает возможность уступок в вопросе территорий:
"Если отдать агрессору хотя бы часть, он не остановится. Это лишь поощряет его к новым войнам".
Подоляк напомнил, что Конституция Украины и международное право прямо запрещают передачу суверенных земель другому государству.
Отдельно он прокомментировал дискуссию относительно гарантий безопасности. По словам советника, статья 5 НАТО в нынешнем виде не дает Украине надежной защиты, ведь решение о вмешательстве союзников принимается коллективно и может быть заблокировано.
Нам нужен механизм, который работает автоматически: нападение на Украину означает мгновенный ответ партнеров
Подоляк подчеркнул, что Украина рассчитывает на создание "параллельной системы безопасности" с участием США, Франции, Великобритании и ряда других государств. Речь идет не только об укреплении украинской армии, но и о развертывании на ее территории систем дальнобойных ракет, способных доставать до глубин россии.
Только тогда москва поймет: цена агрессии будет слишком высокой
Советник Зеленского также отметил активную роль европейских лидеров, которые, по его словам, "начали осознавать, что война россии – это вызов не только Украине, но и всей архитектуре безопасности Европы".
Напомним
Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".