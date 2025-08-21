Подоляк: "Никаких обменов территориями. Статья 5 НАТО - не гарантия безопасности для Украины"

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 1098 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 5584 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 3210 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 11268 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 30376 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 40252 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 43858 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 68863 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 171112 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 71870 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
40%
745мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 65075 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 10675 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 47501 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 31544 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 29634 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 5602 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 30509 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 85661 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 171135 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 138438 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 49984 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 45790 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 45809 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 73832 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 89423 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Пистолет
Нефть

Подоляк: "Никаких обменов территориями. Статья 5 НАТО - не гарантия безопасности для Украины"

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Советник президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки. Киев требует автоматических механизмов безопасности, а не только деклараций союзников.

Подоляк: "Никаких обменов территориями. Статья 5 НАТО - не гарантия безопасности для Украины"

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в большом интервью итальянской La Repubblica очертил "красные линии" Киева на переговорах с москвой и дал понять: Украина не согласится на уступки по территориям, а для сдерживания России нужны реальные механизмы безопасности, а не только декларации союзников. Об этом сообщает La Repubblica, пишет УНН.

Детали

После встреч в Вашингтоне и Анкоридже Подоляк подчеркнул, что позиция Кремля остается неизменной: россия заинтересована в затягивании переговоров, сохраняя возможность обстрелов украинских городов и пытаясь навязать Западу нереалистичные условия.

москва стремится к диалогу только тогда, когда может продолжать войну и избегать санкций

- подчеркнул советник Зеленского.

По его словам, Киев требует перед любыми политическими дискуссиями реального прекращения огня. В то же время Украина категорически отвергает возможность уступок в вопросе территорий:

"Если отдать агрессору хотя бы часть, он не остановится. Это лишь поощряет его к новым войнам".

Подоляк напомнил, что Конституция Украины и международное право прямо запрещают передачу суверенных земель другому государству.

Отдельно он прокомментировал дискуссию относительно гарантий безопасности. По словам советника, статья 5 НАТО в нынешнем виде не дает Украине надежной защиты, ведь решение о вмешательстве союзников принимается коллективно и может быть заблокировано.

Нам нужен механизм, который работает автоматически: нападение на Украину означает мгновенный ответ партнеров

- отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина рассчитывает на создание "параллельной системы безопасности" с участием США, Франции, Великобритании и ряда других государств. Речь идет не только об укреплении украинской армии, но и о развертывании на ее территории систем дальнобойных ракет, способных доставать до глубин россии.

Только тогда москва поймет: цена агрессии будет слишком высокой

- добавил он.

Советник Зеленского также отметил активную роль европейских лидеров, которые, по его словам, "начали осознавать, что война россии – это вызов не только Украине, но и всей архитектуре безопасности Европы".

Напомним

Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Вашингтон
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина