Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України
Київ • УНН
США готові надати Україні гарантії безпеки без введення власних військ. Для розробки пропозицій щодо цих гарантій створено американо-європейсько-українську комісію, яку очолив держсекретар Марко Рубіо, пише УНН із посиланням на Axios.
Деталі
За даними двох обізнаних джерел, створено американо-європейсько-українську комісію, яка розроблятиме пропозиції щодо безпекових гарантій для України. До обговорень залучено радників із національної безпеки з України та європейських країн. Очолює комісію державний секретар Марко Рубіо, повідомляє видання.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.