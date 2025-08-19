Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 35715 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 58995 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 56176 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 55885 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 36967 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 27988 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 94425 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72020 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85686 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103462 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.1м/с
56%
749мм
Популярнi новини
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 12208 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 36383 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 45806 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 41882 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 8548 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 58993 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 56173 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 42458 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 55881 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 46465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 8748 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 36951 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 109232 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 62365 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 118617 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Instagram
Долар США
Євро

Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Створено американо-європейсько-українську комісію для розробки пропозицій щодо гарантій безпеки України. Її очолив держсекретар Марко Рубіо. США готові надати Україні гарантії безпеки без введення власних військ.

Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України

США готові надати Україні гарантії безпеки без введення власних військ. Для розробки пропозицій щодо цих гарантій створено американо-європейсько-українську комісію, яку очолив держсекретар Марко Рубіо, пише УНН із посиланням на Axios.

Деталі

За даними двох обізнаних джерел, створено американо-європейсько-українську комісію, яка розроблятиме пропозиції щодо безпекових гарантій для України. До обговорень залучено радників із національної безпеки з України та європейських країн. Очолює комісію державний секретар Марко Рубіо, повідомляє видання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Білий дім
Емманюель Макрон
Франція
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна