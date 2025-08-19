Макрон: "Наступні два тижні критично важливі для гарантій безпеки України"
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів визначатимуть, якими будуть гарантії безпеки для України, після серії переговорів високого рівня, що заплановані у Білому домі. За словами Макрона, від результату цих консультацій залежатиме зміст та ефективність заходів, покликаних стримати російську агресію. Про це повідомляє Politico з посиланням на французький мовник LCI, пише УНН.
Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту
Президент Франції високо оцінив рішення США надати Києву "дуже хороші гарантії безпеки" та підкреслив, що європейські країни – Франція, Великобританія, Німеччина, Туреччина та інші – готові проводити стабілізуючі операції у повітрі, на морі та на суші, не провокуючи конфлікт на передовій.
Водночас Макрон застеріг від надмірної довіри Кремлю та наголосив, що рРосія лишається "дестабілізуючою силою" і "хижаком біля наших дверей".
Ми хочемо переконатися, що цей мир дозволить українцям повернути контроль над своєю країною та жити в безпеці, а європейцям – у стабільності
Очікується, що Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Стармер у вівторок проведуть відеоконференцію "Коаліції бажаючих" для продовження обговорень гарантій безпеки та координації дій західних партнерів. Президент також наголосив, що готовність або відмова Путіна брати участь у потенційній тристоронній зустрічі з Зеленським і Трампом покаже серйозність намірів Кремля щодо мирного врегулювання.
