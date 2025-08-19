Макрон: "Наступні два тижні критично важливі для гарантій безпеки України"

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 4954 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 15595 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 16639 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 18029 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 18160 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18765 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 77461 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 62949 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 77578 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 96253 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 86418 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 12216 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 90248 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 13856 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10890 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 15596 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 16640 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 9046 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 18030 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10923 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 9226 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 86628 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 48833 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 106114 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 95311 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня

Макрон: "Наступні два тижні критично важливі для гарантій безпеки України"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.

Макрон: "Наступні два тижні критично важливі для гарантій безпеки України"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів визначатимуть, якими будуть гарантії безпеки для України, після серії переговорів високого рівня, що заплановані у Білому домі. За словами Макрона, від результату цих консультацій залежатиме зміст та ефективність заходів, покликаних стримати російську агресію. Про це повідомляє Politico з посиланням на французький мовник LCI, пише УНН.

Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту

- сказав Макрон в інтерв’ю французькому мовнику LCI.

Президент Франції високо оцінив рішення США надати Києву "дуже хороші гарантії безпеки" та підкреслив, що європейські країни – Франція, Великобританія, Німеччина, Туреччина та інші – готові проводити стабілізуючі операції у повітрі, на морі та на суші, не провокуючи конфлікт на передовій.

Водночас Макрон застеріг від надмірної довіри Кремлю та наголосив, що рРосія лишається "дестабілізуючою силою" і "хижаком біля наших дверей".

Ми хочемо переконатися, що цей мир дозволить українцям повернути контроль над своєю країною та жити в безпеці, а європейцям – у стабільності

- додав він в інтерв’ю NBC News.

Очікується, що Макрон та прем’єр Великої Британії Кір Стармер у вівторок проведуть відеоконференцію "Коаліції бажаючих" для продовження обговорень гарантій безпеки та координації дій західних партнерів. Президент також наголосив, що готовність або відмова Путіна брати участь у потенційній тристоронній зустрічі з Зеленським і Трампом покаже серйозність намірів Кремля щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо

Президенти України та США обговорили гарантії безпеки, а також обмін полоненими. Понад 30 країн нададуть конкретні гарантії безпеки Україні.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна