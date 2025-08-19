$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Макрон: "Следующие две недели критически важны для гарантий безопасности Украины"

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.

Макрон: "Следующие две недели критически важны для гарантий безопасности Украины"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней определят, какими будут гарантии безопасности для Украины, после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме. По словам Макрона, от результата этих консультаций будет зависеть содержание и эффективность мер, призванных сдержать российскую агрессию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского вещателя LCI, пишет УНН.

Есть вся работа, которую нужно проделать заранее относительно гарантий безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание

- сказал Макрон в интервью французскому вещателю LCI.

Президент Франции высоко оценил решение США предоставить Киеву "очень хорошие гарантии безопасности" и подчеркнул, что европейские страны – Франция, Великобритания, Германия, Турция и другие – готовы проводить стабилизирующие операции в воздухе, на море и на суше, не провоцируя конфликт на передовой.

В то же время Макрон предостерег от чрезмерного доверия Кремлю и подчеркнул, что россия остается "дестабилизирующей силой" и "хищником у наших дверей".

Мы хотим убедиться, что этот мир позволит украинцам вернуть контроль над своей страной и жить в безопасности, а европейцам – в стабильности

- добавил он в интервью NBC News.

Ожидается, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер во вторник проведут видеоконференцию "Коалиции желающих" для продолжения обсуждений гарантий безопасности и координации действий западных партнеров. Президент также подчеркнул, что готовность или отказ Путина участвовать в потенциальной трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом покажет серьезность намерений Кремля относительно мирного урегулирования.

Напомним

Президенты Украины и США обсудили гарантии безопасности, а также обмен пленными. Более 30 стран предоставят конкретные гарантии безопасности Украине.

Степан Гафтко

