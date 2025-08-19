Макрон: "Следующие две недели критически важны для гарантий безопасности Украины"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.
Есть вся работа, которую нужно проделать заранее относительно гарантий безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание
Президент Франции высоко оценил решение США предоставить Киеву "очень хорошие гарантии безопасности" и подчеркнул, что европейские страны – Франция, Великобритания, Германия, Турция и другие – готовы проводить стабилизирующие операции в воздухе, на море и на суше, не провоцируя конфликт на передовой.
В то же время Макрон предостерег от чрезмерного доверия Кремлю и подчеркнул, что россия остается "дестабилизирующей силой" и "хищником у наших дверей".
Мы хотим убедиться, что этот мир позволит украинцам вернуть контроль над своей страной и жить в безопасности, а европейцам – в стабильности
Ожидается, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер во вторник проведут видеоконференцию "Коалиции желающих" для продолжения обсуждений гарантий безопасности и координации действий западных партнеров. Президент также подчеркнул, что готовность или отказ Путина участвовать в потенциальной трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом покажет серьезность намерений Кремля относительно мирного урегулирования.
Президенты Украины и США обсудили гарантии безопасности, а также обмен пленными. Более 30 стран предоставят конкретные гарантии безопасности Украине.