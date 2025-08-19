Рубио возглавит комиссию по гарантиям безопасности Украины
Киев • УНН
Создана американо-европейско-украинская комиссия для разработки предложений по гарантиям безопасности Украины. Ее возглавил госсекретарь Марко Рубио. США готовы предоставить Украине гарантии безопасности без ввода собственных войск.
Детали
По данным двух осведомленных источников, создана американо-европейско-украинская комиссия, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. К обсуждениям привлечены советники по национальной безопасности из Украины и европейских стран. Возглавляет комиссию государственный секретарь Марко Рубио, сообщает издание.
Напомним
Ранее УНН писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.