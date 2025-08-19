$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Доллар США

Рубио возглавит комиссию по гарантиям безопасности Украины

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Создана американо-европейско-украинская комиссия для разработки предложений по гарантиям безопасности Украины. Ее возглавил госсекретарь Марко Рубио. США готовы предоставить Украине гарантии безопасности без ввода собственных войск.

Рубио возглавит комиссию по гарантиям безопасности Украины

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности без ввода собственных войск. Для разработки предложений по этим гарантиям создана американо-европейско-украинская комиссия, которую возглавил госсекретарь Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По данным двух осведомленных источников, создана американо-европейско-украинская комиссия, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. К обсуждениям привлечены советники по национальной безопасности из Украины и европейских стран. Возглавляет комиссию государственный секретарь Марко Рубио, сообщает издание.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Белый дом
Эмманюэль Макрон
Франция
Северная Америка
Соединённые Штаты
Украина