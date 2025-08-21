«Сомнения остаются»: Euractiv оценил, как «силы заверения» вписываются в гарантии безопасности для Украины

Лидеры сосредоточены на концепции так называемых «сил заверения» («сил поддержки»), которые должны стать центральным элементом гарантий безопасности, предоставляемых Европой послевоенной Украине, но дьявол кроется в деталях, и деталей по большей части не хватает, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Саммит президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник вызвал бурную дипломатическую активность относительно предложения гарантий безопасности накануне трехсторонней встречи США-Россия-Украина, которая потенциально должна состояться в течение следующих двух недель.

Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок

Идею «сил заверения» («сил поддержки») впервые выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон в начале 2024 года, что получило поддержку от его британского коллеги Кира Стармера. Это предложение предусматривало менее 30 000 военнослужащих, с акцентом на воздушную и морскую оборону.

Такие силы «вероятно, потребуют десятков тысяч солдат на местах одновременно, что будет представлять собой значительное обязательство, которое европейские государства будут стараться поддерживать самостоятельно», сказала Euractiv эксперт по военной науке британского аналитического центра RUSI Натия Сескурия.

И очевидно, что руль любой такой инициативы будет оставлен за Европой и ее «коалицией желающих», отмечает издание.

Трамп уже исключил возможность присутствия американских войск в Украине. Вместо этого он ожидает, что европейцы высадятся на местах, а США «помогут им – вероятно, с воздуха».

«Инициатива под руководством НАТО или ООН также не выглядит возможной, поскольку консенсус относительно членства недостижим для первой, а право вето России блокирует вторую», - пишет издание.

«Любые шаги, которых было бы достаточно, чтобы успокоить Украину, вероятно, будут восприняты как провокационные и неприемлемые для России», – пояснил Euractiv Марк Канкейн из американского аналитического центра CSIS.

Нет консенсуса относительно необходимого количества

Поскольку небольших подразделений по мониторингу прекращения огня, вероятно, недостаточно для отражения возобновления российской агрессии, более убедительными были бы действия европейских сил, обеспечивающих безопасность демилитаризованных зон и защиту критически важной инфраструктуры, пояснил Сескурия.

Однако, даже сценарий относительно небольшой бригады численностью около 10 000 солдат может сдерживать российские силы лишь своим присутствием, написал британский аналитический центр IISS в марте.

В рабочем документе немецкого Института международных исследований и исследований безопасности предостерегается, что такой «подход «блефуй и молись», который предусматривает развертывание слишком малого количества войск и по сути опирается на надежду, что Россия не испытает это, был бы безответственным и увеличил бы вероятность войны в Европе».

Взяв за образец патрулирование США демилитаризованной зоны Южной Кореи с Северной Кореей, мониторинг 2300-километровой границы между Россией и Украиной, или даже лишь 900-километровой линии фронта, был бы огромной задачей, которая требовала бы от 40 000 до 150 000 человек, по словам авторов Клаудии Морс и Арнольда Клеманна.

США остаются ключевыми

Хотя Трамп исключил присутствие американских войск на местах, участие и гарантии США все еще остаются ключевым фактором.

«Наиболее вероятная договоренность будет предусматривать развертывание сил поддержки Коалицией желающих, дополненных постоянным обменом разведывательными данными, воздушной поддержкой и военной помощью» со стороны США, сказал Сескурия.

Для директора Фонда Маршалла Германии в Варшаве Филиппа Беднарчика очевидно, что «мандат на эти силы будет не просто «растяжкой», а скорее дополнительной и интегрированной частью обороны Украины». Однако «силы заверения (силы поддержки) являются настолько же надежными, насколько и их основной мандат и всеобъемлющее мирное «соглашение», указал он.

