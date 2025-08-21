$41.380.02
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 12909 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 24272 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 30230 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 57760 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 149914 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 68106 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 122350 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 321962 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 99029 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
«Сомнения остаются»: Euractiv оценил, как «силы заверения» вписываются в гарантии безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Европейские лидеры рассматривают концепцию «сил заверения» как центральный элемент гарантий безопасности для Украины. США исключают присутствие своих войск, оставляя ответственность за Европой, но их поддержка остается ключевой.

«Сомнения остаются»: Euractiv оценил, как «силы заверения» вписываются в гарантии безопасности для Украины

Лидеры сосредоточены на концепции так называемых «сил заверения» («сил поддержки»), которые должны стать центральным элементом гарантий безопасности, предоставляемых Европой послевоенной Украине, но дьявол кроется в деталях, и деталей по большей части не хватает, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Саммит президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник вызвал бурную дипломатическую активность относительно предложения гарантий безопасности накануне трехсторонней встречи США-Россия-Украина, которая потенциально должна состояться в течение следующих двух недель.

Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок20.08.25, 16:11 • 3754 просмотра

Идею «сил заверения» («сил поддержки») впервые выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон в начале 2024 года, что получило поддержку от его британского коллеги Кира Стармера. Это предложение предусматривало менее 30 000 военнослужащих, с акцентом на воздушную и морскую оборону.

Макрон о "силах заверения" для Украины: они не будут на линии столкновения, не каждая страна заявила, что хочет принять участие27.03.25, 16:09 • 262436 просмотров

Такие силы «вероятно, потребуют десятков тысяч солдат на местах одновременно, что будет представлять собой значительное обязательство, которое европейские государства будут стараться поддерживать самостоятельно», сказала Euractiv эксперт по военной науке британского аналитического центра RUSI Натия Сескурия.

И очевидно, что руль любой такой инициативы будет оставлен за Европой и ее «коалицией желающих», отмечает издание.

Трамп уже исключил возможность присутствия американских войск в Украине. Вместо этого он ожидает, что европейцы высадятся на местах, а США «помогут им – вероятно, с воздуха».

Европа требует от Трампа разместить F-35 в Румынии для сдерживания России - The Times21.08.25, 04:32 • 3964 просмотра

«Инициатива под руководством НАТО или ООН также не выглядит возможной, поскольку консенсус относительно членства недостижим для первой, а право вето России блокирует вторую», - пишет издание.

«Любые шаги, которых было бы достаточно, чтобы успокоить Украину, вероятно, будут восприняты как провокационные и неприемлемые для России», – пояснил Euractiv Марк Канкейн из американского аналитического центра CSIS.

Нет консенсуса относительно необходимого количества

Поскольку небольших подразделений по мониторингу прекращения огня, вероятно, недостаточно для отражения возобновления российской агрессии, более убедительными были бы действия европейских сил, обеспечивающих безопасность демилитаризованных зон и защиту критически важной инфраструктуры, пояснил Сескурия.

Однако, даже сценарий относительно небольшой бригады численностью около 10 000 солдат может сдерживать российские силы лишь своим присутствием, написал британский аналитический центр IISS в марте.

В рабочем документе немецкого Института международных исследований и исследований безопасности предостерегается, что такой «подход «блефуй и молись», который предусматривает развертывание слишком малого количества войск и по сути опирается на надежду, что Россия не испытает это, был бы безответственным и увеличил бы вероятность войны в Европе».

Взяв за образец патрулирование США демилитаризованной зоны Южной Кореи с Северной Кореей, мониторинг 2300-километровой границы между Россией и Украиной, или даже лишь 900-километровой линии фронта, был бы огромной задачей, которая требовала бы от 40 000 до 150 000 человек, по словам авторов Клаудии Морс и Арнольда Клеманна.

США остаются ключевыми

Хотя Трамп исключил присутствие американских войск на местах, участие и гарантии США все еще остаются ключевым фактором.

«Наиболее вероятная договоренность будет предусматривать развертывание сил поддержки Коалицией желающих, дополненных постоянным обменом разведывательными данными, воздушной поддержкой и военной помощью» со стороны США, сказал Сескурия.

Для директора Фонда Маршалла Германии в Варшаве Филиппа Беднарчика очевидно, что «мандат на эти силы будет не просто «растяжкой», а скорее дополнительной и интегрированной частью обороны Украины». Однако «силы заверения (силы поддержки) являются настолько же надежными, насколько и их основной мандат и всеобъемлющее мирное «соглашение», указал он.

В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть «минимальную роль» в гарантиях безопасности для Украины - Politico21.08.25, 13:19 • 736 просмотров

Юлия Шрамко

