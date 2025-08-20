Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок
Киев • УНН
Советники по нацбезопасности готовят проект рамок гарантий безопасности для Украины. Это может проложить путь к встрече Зеленского и путина.
В рамках работы над планом гарантий безопасности для Украины советники по национальной безопасности союзников надеются подготовить проект рамок в течение следующей недели, со ссылкой на источники сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Европейские чиновники заявляют, что переговорщики начинают разрабатывать план гарантий безопасности для Украины, который должен подготовить путь к возможной встрече между Зеленским и путиным.
Советники по национальной безопасности стран-участниц надеются подготовить проект скелета рамок в течение следующей недели, говорят люди, знакомые с переговорами, перед возможным следующим телефонным разговором с Трампом
Планировщики США и НАТО начинают разрабатывать варианты гарантий безопасности для Украины - Reuters20.08.25, 13:27 • 1982 просмотра