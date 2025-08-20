Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 11937 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13155 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 24993 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 98981 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 39787 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 39932 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 39335 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164676 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 140720 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 123697 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 19989 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 11931 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 24986 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 98958 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164668 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17531 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 27982 просмотра
Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Советники по нацбезопасности готовят проект рамок гарантий безопасности для Украины. Это может проложить путь к встрече Зеленского и путина.

Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок

В рамках работы над планом гарантий безопасности для Украины советники по национальной безопасности союзников надеются подготовить проект рамок в течение следующей недели, со ссылкой на источники сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Европейские чиновники заявляют, что переговорщики начинают разрабатывать план гарантий безопасности для Украины, который должен подготовить путь к возможной встрече между Зеленским и путиным.

Советники по национальной безопасности стран-участниц надеются подготовить проект скелета рамок в течение следующей недели, говорят люди, знакомые с переговорами, перед возможным следующим телефонным разговором с Трампом

- говорится в публикации Euractiv.

Планировщики США и НАТО начинают разрабатывать варианты гарантий безопасности для Украины - Reuters20.08.25, 13:27 • 1982 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина