Гарантии безопасности для Украины: Euractiv узнал о сроках подготовки проекта рамок

В рамках работы над планом гарантий безопасности для Украины советники по национальной безопасности союзников надеются подготовить проект рамок в течение следующей недели, со ссылкой на источники сообщает Euractiv, пишет УНН.

Европейские чиновники заявляют, что переговорщики начинают разрабатывать план гарантий безопасности для Украины, который должен подготовить путь к возможной встрече между Зеленским и путиным.

Советники по национальной безопасности стран-участниц надеются подготовить проект скелета рамок в течение следующей недели, говорят люди, знакомые с переговорами, перед возможным следующим телефонным разговором с Трампом