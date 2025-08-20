$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 11914 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13139 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 24961 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 98873 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39753 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 39904 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39307 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164611 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140676 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123662 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Безпекові гарантії для України: Euractiv дізналося про терміни підготовки проєкту рамок

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Радники з нацбезпеки готують проект рамок гарантій безпеки для України. Це може прокласти шлях до зустрічі Зеленського та Путіна.

Безпекові гарантії для України: Euractiv дізналося про терміни підготовки проєкту рамок

У межах роботи над планом гарантій безпеки для України радники з національної безпеки союзників сподіваються підготувати проект рамок протягом наступного тижня, з посиланням на джерела повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Європейські чиновники заявляють, що переговірники починають розробляти план гарантій безпеки для України, який має підготувати шлях до можливої зустрічі між Зеленським та путіним.

Радники з національної безпеки країн-учасниць сподіваються підготувати проект скелету рамок протягом наступного тижня, кажуть люди, знайомі з переговорами, перед можливою наступною телефонною розмовою з Трампом

- ідеться у публікації Euractiv.

Планувальники США та НАТО починають розробляти варіанти гарантій безпеки для України - Reuters20.08.25, 13:27 • 1978 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна