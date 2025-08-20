Безпекові гарантії для України: Euractiv дізналося про терміни підготовки проєкту рамок
Київ • УНН
Радники з нацбезпеки готують проект рамок гарантій безпеки для України. Це може прокласти шлях до зустрічі Зеленського та Путіна.
У межах роботи над планом гарантій безпеки для України радники з національної безпеки союзників сподіваються підготувати проект рамок протягом наступного тижня, з посиланням на джерела повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Європейські чиновники заявляють, що переговірники починають розробляти план гарантій безпеки для України, який має підготувати шлях до можливої зустрічі між Зеленським та путіним.
Радники з національної безпеки країн-учасниць сподіваються підготувати проект скелету рамок протягом наступного тижня, кажуть люди, знайомі з переговорами, перед можливою наступною телефонною розмовою з Трампом
