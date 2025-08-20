Планувальники США та НАТО починають розробляти варіанти гарантій безпеки для України - Reuters

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 2856 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6784 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16269 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14834 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73196 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31437 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32984 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33369 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151080 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131399 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
20 серпня, 02:03 • 28590 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь
20 серпня, 02:28 • 39116 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо
20 серпня, 02:29 • 29910 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"
20 серпня, 02:53 • 32556 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
08:11 • 19294 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 2874 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 16285 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 73263 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151132 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131436 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Європа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18 • 12596 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
08:11 • 19693 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами
19 серпня, 17:03 • 33648 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
19 серпня, 10:46 • 67879 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф
19 серпня, 05:54 • 130820 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Нафта
Лікарські засоби

Планувальники США та НАТО починають розробляти варіанти гарантій безпеки для України - Reuters

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Військові планувальники США та Європи вивчають гарантії безпеки для України після війни. Розглядається відправка європейських військ під командуванням США та можлива повітряна підтримка з боку Вашингтона.

Планувальники США та НАТО починають розробляти варіанти гарантій безпеки для України - Reuters

Американські та європейські військові планувальники почали вивчати гарантії безпеки для України після війни, з посиланням на заяви офіційних осіб та джерела у вівторок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Україну та її європейських союзників, як вказано, надихнула обіцянка Трампа на саміті у понеділок щодо гарантій безпеки для України, але багато питань залишаються без відповіді.

Офіційні особи повідомили, що "Пентагон проводить заходи щодо планування підтримки, яку Вашингтон може запропонувати крім постачання зброї".

Однак вони попередили, що американським і європейським планувальникам буде потрібен час, щоб визначити, що буде і здійсненно з військової точки зору, і прийнятно для кремля.

Один із варіантів - відправка європейських військ в Україну з передачею США командування та управління, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією. Джерела додали, що війська не діятимуть під прапорами НАТО, а діятимуть під прапорами своїх країн.

Пентагон та НАТО не одразу відповіли на прохання прокоментувати цю ідею.

На прес-конференції Білий дім заявив, що Сполучені Штати могли б допомогти у координації гарантій безпеки для України.

мзс росії виключило можливість розміщення військ країн НАТО для сприяння укладання мирної угоди.

Можлива повітряна підтримка США

Трамп публічно виключив можливість розміщення американських військ в Україні, але у вівторок, схоже, не виключав можливості іншого військового втручання США, зауважує видання.

В інтерв'ю програмі Fox & Friends на телеканалі Fox News він припустив, що Вашингтон міг би надати Україні повітряну підтримку.

Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України19.08.25, 16:24 • 3072 перегляди

"Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові розмістити людей на землі, ми готові допомогти їм з різними питаннями, особливо, ймовірно, ... з повітря, тому що ні в кого немає того, що є у нас, та й у них також", - сказав Трамп.

Він не надав додаткових подробиць.

Авіаційна підтримка США може здійснюватись різними способами, включаючи постачання додаткових систем ППО в Україну та забезпечення безпольотної зони за допомогою американських винищувачів, пише видання.

Зустріч військових керівників НАТО

У середу у віртуальному форматі керівники військових відомств НАТО, як повідомляється, мали зосередитися на Україні та подальших кроках.

Військові лідери НАТО обговорять Україну - ЗМІ19.08.25, 16:59 • 2736 переглядiв

Генерал ВПС США Алексус Гринкевич, який також займається операціями НАТО в Європі, мав проінформувати голів оборонних відомств про зустріч Трампа і путіна на Алясці минулого тижня.

Офіційний представник США повідомив, що на зустрічі мав бути присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Він додав, що у вівторок увечері Кейн мав зустрітися у Вашингтоні із деякими своїми європейськими колегами.

"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України19.08.25, 16:18 • 2630 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Протиповітряна оборона
Повітряні сили США
Fox News
Пентагон
Білий дім
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна