Планувальники США та НАТО починають розробляти варіанти гарантій безпеки для України - Reuters

Американські та європейські військові планувальники почали вивчати гарантії безпеки для України після війни, з посиланням на заяви офіційних осіб та джерела у вівторок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Україну та її європейських союзників, як вказано, надихнула обіцянка Трампа на саміті у понеділок щодо гарантій безпеки для України, але багато питань залишаються без відповіді.

Офіційні особи повідомили, що "Пентагон проводить заходи щодо планування підтримки, яку Вашингтон може запропонувати крім постачання зброї".

Однак вони попередили, що американським і європейським планувальникам буде потрібен час, щоб визначити, що буде і здійсненно з військової точки зору, і прийнятно для кремля.

Один із варіантів - відправка європейських військ в Україну з передачею США командування та управління, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією. Джерела додали, що війська не діятимуть під прапорами НАТО, а діятимуть під прапорами своїх країн.

Пентагон та НАТО не одразу відповіли на прохання прокоментувати цю ідею.

На прес-конференції Білий дім заявив, що Сполучені Штати могли б допомогти у координації гарантій безпеки для України.

мзс росії виключило можливість розміщення військ країн НАТО для сприяння укладання мирної угоди.

Можлива повітряна підтримка США

Трамп публічно виключив можливість розміщення американських військ в Україні, але у вівторок, схоже, не виключав можливості іншого військового втручання США, зауважує видання.

В інтерв'ю програмі Fox & Friends на телеканалі Fox News він припустив, що Вашингтон міг би надати Україні повітряну підтримку.

Трамп натякнув - США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України

"Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові розмістити людей на землі, ми готові допомогти їм з різними питаннями, особливо, ймовірно, ... з повітря, тому що ні в кого немає того, що є у нас, та й у них також", - сказав Трамп.

Він не надав додаткових подробиць.

Авіаційна підтримка США може здійснюватись різними способами, включаючи постачання додаткових систем ППО в Україну та забезпечення безпольотної зони за допомогою американських винищувачів, пише видання.

Зустріч військових керівників НАТО

У середу у віртуальному форматі керівники військових відомств НАТО, як повідомляється, мали зосередитися на Україні та подальших кроках.

Військові лідери НАТО обговорять Україну - ЗМІ

Генерал ВПС США Алексус Гринкевич, який також займається операціями НАТО в Європі, мав проінформувати голів оборонних відомств про зустріч Трампа і путіна на Алясці минулого тижня.

Офіційний представник США повідомив, що на зустрічі мав бути присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Він додав, що у вівторок увечері Кейн мав зустрітися у Вашингтоні із деякими своїми європейськими колегами.

"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України