Військові лідери НАТО обговорять Україну - ЗМІ
Київ • УНН
Військові лідери НАТО планують обговорити Україну в середу, за повідомленням The Guardian. Зустріч відбудеться після саміту у Вашингтоні, присвяченого мирним зусиллям.
Військові лідери НАТО обговорять Україну, попередньо, в середу, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Як повідомило Reuters, "зустріч військових лідерів НАТО щодо України попередньо очікується завтра".
Доповнення
Зустріч запланована після саміту у Вашингтоні лідерів США, України, Європи та НАТО у межах мирних зусиль щодо війни рф проти України 18 серпня.
19 серпня відбулися зустрічі "коаліції охочих" та лідерів ЄС у режимі відеоконференції.
За підсумками засідання "коаліції охочих" було повідомлення, що представники країн-учасниць "коаліції охочих" зустрінуться з американськими колегами для обговорення планів безпекових гарантій для України.
