12:26 • 3086 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 12582 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 14192 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 15772 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 16636 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18080 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 70470 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 58875 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 73749 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 92475 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Військові лідери НАТО обговорять Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Військові лідери НАТО планують обговорити Україну в середу, за повідомленням The Guardian. Зустріч відбудеться після саміту у Вашингтоні, присвяченого мирним зусиллям.

Військові лідери НАТО обговорять Україну - ЗМІ

Військові лідери НАТО обговорять Україну, попередньо, в середу, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як повідомило Reuters, "зустріч військових лідерів НАТО щодо України попередньо очікується завтра".

Доповнення

Зустріч запланована після саміту у Вашингтоні лідерів США, України, Європи та НАТО у межах мирних зусиль щодо війни рф проти України 18 серпня.

19 серпня відбулися зустрічі "коаліції охочих" та лідерів ЄС у режимі відеоконференції. 

За підсумками засідання "коаліції охочих" було повідомлення, що представники країн-учасниць "коаліції охочих" зустрінуться з американськими колегами для обговорення планів безпекових гарантій для України.

Кошта після зустрічі лідерів ЄС щодо України: час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО"19.08.25, 16:39 • 732 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
The Guardian
Reuters
НАТО
Вашингтон
Європейський Союз
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна