Военные лидеры НАТО обсудят Украину - СМИ
Киев • УНН
Военные лидеры НАТО планируют обсудить Украину в среду, по сообщению The Guardian. Встреча состоится после саммита в Вашингтоне, посвященного мирным усилиям.
Детали
Как сообщило Reuters, "встреча военных лидеров НАТО по Украине предварительно ожидается завтра".
Дополнение
Встреча запланирована после саммита в Вашингтоне лидеров США, Украины, Европы и НАТО в рамках мирных усилий по войне рф против Украины 18 августа.
19 августа состоялись встречи "коалиции желающих" и лидеров ЕС в режиме видеоконференции.
По итогам заседания было сообщение, что представители стран-участниц "коалиции желающих" встретятся с американскими коллегами для обсуждения планов гарантий безопасности для Украины.
