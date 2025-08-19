$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости ускорения работы над гарантиями безопасности для Украины, подобными статье 5 НАТО. Он подчеркнул, что украинские военные должны быть «первой линией обороны», а главной гарантией безопасности – наличие у Украины вооруженных сил, способных защищать ее суверенитет.

Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"

Пришло время ускорить работу над гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО", заявил глава Евросовета Антониу Кошта после виртуального заседания лидеров ЕС, говоря о безопасности Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Сейчас самое время ускорить нашу практическую работу по внедрению гарантий, подобных статье 5 НАТО, с дальнейшим участием Соединенных Штатов", – сказал Кошта.

Но украинские военные должны быть "первой линией обороны", добавил он.

Кошта сказал, что главной гарантией безопасности – ключевой темой обсуждения после переговоров президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным в пятницу – должно быть наличие у Украины вооруженных сил, способных защищать ее суверенитет.

Он также затронул необходимость продвижения трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать Трамп, путин и Президент Украины Владимир Зеленский, а также членства Украины в ЕС.

Обоим придется пойти на уступки: Рубио заявил о надежде США на достижение соглашения на саммите Зеленский-путин-Трамп19.08.25, 09:55

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Антониу Кошта
НАТО
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина