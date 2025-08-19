Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"
Киев • УНН
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости ускорения работы над гарантиями безопасности для Украины, подобными статье 5 НАТО. Он подчеркнул, что украинские военные должны быть «первой линией обороны», а главной гарантией безопасности – наличие у Украины вооруженных сил, способных защищать ее суверенитет.
Пришло время ускорить работу над гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО", заявил глава Евросовета Антониу Кошта после виртуального заседания лидеров ЕС, говоря о безопасности Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Сейчас самое время ускорить нашу практическую работу по внедрению гарантий, подобных статье 5 НАТО, с дальнейшим участием Соединенных Штатов", – сказал Кошта.
Но украинские военные должны быть "первой линией обороны", добавил он.
Кошта сказал, что главной гарантией безопасности – ключевой темой обсуждения после переговоров президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным в пятницу – должно быть наличие у Украины вооруженных сил, способных защищать ее суверенитет.
Он также затронул необходимость продвижения трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать Трамп, путин и Президент Украины Владимир Зеленский, а также членства Украины в ЕС.
