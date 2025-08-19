$41.340.11
Обоим придется пойти на уступки: Рубио заявил о надежде США на достижение соглашения на саммите Зеленский-Путин-Трамп

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении организовать встречу Зеленского, Трампа и Путина. Целью является заключение соглашения, которое потребует уступок от всех сторон.

Обоим придется пойти на уступки: Рубио заявил о надежде США на достижение соглашения на саммите Зеленский-Путин-Трамп

США надеются, что удастся достичь соглашения на трехсторонней встрече Президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Российской и украинской стороне придется пойти на определенные уступки. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

Рубио присутствовал при разговоре Трампа с Путиным.

В этом разговоре президент предложил Зеленскому и Путину встретиться, поэтому мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-то месте, что, опять же, было бы беспрецедентной возможностью. И если все пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча станет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, на которой мы надеемся заключить соглашение. Мы еще не достигли этой цели, но именно к этому стремимся, и это один из вопросов, который мы сегодня обсуждали, - как к этому прийти

- рассказал Рубио.

Рубио утверждает, что Путин согласен встретиться с Зеленским.

"Но сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским" - это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из этой комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но, думаю, тот факт, что люди сейчас общаются друг с другом, говорит о том, что этого не было три с половиной года. Это была патовая война, война смерти и разрушений", - заявил Рубио.

Рубио также прокомментировал вопрос оккупированных территорий Россией.

На вопрос, является ли главным камнем преткновения то, что РФ хочет сохранить землю, которую она захватила военным путем, и как это обойти, Рубио ответил: "Послушайте, именно поэтому надо дать ребятам (Зеленскому и Путину - ред.) пространство для работы. У них есть свои электораты, понятно? У них свои соображения, и не хочется упускать ни одну из сторон в этом вопросе. Но позвольте мне сказать вот что: я думаю, все понимают, что одним из ключевых условий для достижения этой цели является то, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности и двигалась вперед. По сути, они должны верить, что после окончания этой войны они смогут никогда больше не подвергнуться вторжению".

Государственный секретарь США также заявил, что в любых переговорах, направленных на прекращение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.

По сути, одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки. И, очевидно, земля или место, где проводится эта граница - где заканчивается война - будет частью этого разговора. И это непросто, и, возможно, это даже несправедливо, но это то, что нужно для того, чтобы прекратить войну. И это было правдой в каждой войне

- заявил Рубио.

Он отметил, что единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны.

"Мы не увидим этого в этом конфликте. Так что, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться, и президент высказался очень четко. В конце концов, как будут выглядеть эти границы, зависит от Путина, Зеленского и украинской стороны, чтобы они решили, с чем каждая из них может жить. Мы будем там, чтобы способствовать этому, сделать это возможным и убедиться, что обе стороны ведут переговоры", - сказал Рубио.

Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины19.08.25, 08:19 • 6900 просмотров

Дополнение

Зеленский после переговоров в Белом доме заявил, что вопрос территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный "информированный источник" заявлял, что в Белом доме надеются провести встречу российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа.

Анна Мурашко

