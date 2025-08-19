Кошта після зустрічі лідерів ЄС щодо України: час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО"
Голова Євроради Антоніу Кошта заявив про необхідність пришвидшення роботи над гарантіями безпеки для України, подібними до статті 5 НАТО. Він наголосив, що українські військові мають бути "першою лінією оборони", а головною гарантією безпеки – наявність у України збройних сил, здатних захищати її суверенітет.
Час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО", заявив голова Євроради Антоніу Кошта після віртуального засідання лідерів ЄС, говорячи про безпеку України, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
"Зараз саме час пришвидшити нашу практичну роботу щодо запровадження гарантій, подібних до статті 5 НАТО, з подальшою участю Сполучених Штатів", – сказав Кошта.
Але українські військові мають бути "першою лінією оборони", додав він.
Кошта сказав, що головною гарантією безпеки – ключовою темою обговорення після переговорів президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним у п’ятницю – має бути наявність у України збройних сил, здатних захищати її суверенітет.
Він також торкнувся необхідності просування тристоронніх переговорів, у яких братимуть участь Трамп, путін та Президент України Володимир Зеленський, а також членства України в ЄС.
