Кошта після зустрічі лідерів ЄС щодо України: час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО"

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив про необхідність пришвидшення роботи над гарантіями безпеки для України, подібними до статті 5 НАТО. Він наголосив, що українські військові мають бути "першою лінією оборони", а головною гарантією безпеки – наявність у України збройних сил, здатних захищати її суверенітет.