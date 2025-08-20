Планировщики США и НАТО начинают разрабатывать варианты гарантий безопасности для Украины - Reuters

Американские и европейские военные планировщики начали изучать гарантии безопасности для Украины после войны, со ссылкой на заявления официальных лиц и источники во вторник сообщает Reuters, пишет УНН.

Украину и ее европейских союзников, как указано, вдохновило обещание Трампа на саммите в понедельник относительно гарантий безопасности для Украины, но многие вопросы остаются без ответа.

Официальные лица сообщили, что "Пентагон проводит мероприятия по планированию поддержки, которую Вашингтон может предложить помимо поставок оружия".

Однако они предупредили, что американским и европейским планировщикам потребуется время, чтобы определить, что будет и осуществимо с военной точки зрения, и приемлемо для кремля.

Один из вариантов - отправка европейских войск в Украину с передачей США командования и управления, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Источники добавили, что войска не будут действовать под флагами НАТО, а будут действовать под флагами своих стран.

Пентагон и НАТО не сразу ответили на просьбу прокомментировать эту идею.

На пресс-конференции Белый дом заявил, что Соединенные Штаты могли бы помочь в координации гарантий безопасности для Украины.

МИД России исключил возможность размещения войск стран НАТО для содействия заключению мирного соглашения.

Возможная воздушная поддержка США

Трамп публично исключил возможность размещения американских войск в Украине, но во вторник, похоже, не исключал возможности другого военного вмешательства США, отмечает издание.

В интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News он предположил, что Вашингтон мог бы оказать Украине воздушную поддержку.

"Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы разместить людей на земле, мы готовы помочь им с различными вопросами, особенно, вероятно, ... с воздуха, потому что ни у кого нет того, что есть у нас, да и у них тоже", - сказал Трамп.

Он не предоставил дополнительных подробностей.

Авиационная поддержка США может осуществляться различными способами, включая поставки дополнительных систем ПВО в Украину и обеспечение бесполетной зоны с помощью американских истребителей, пишет издание.

Встреча военных руководителей НАТО

В среду в виртуальном формате руководители военных ведомств НАТО, как сообщается, должны были сосредоточиться на Украине и дальнейших шагах.

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который также занимается операциями НАТО в Европе, должен был проинформировать глав оборонных ведомств о встрече Трампа и путина на Аляске на прошлой неделе.

Официальный представитель США сообщил, что на встрече должен был присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Он добавил, что во вторник вечером Кейн должен был встретиться в Вашингтоне с некоторыми своими европейскими коллегами.

