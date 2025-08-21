Европа требует от Трампа разместить F-35 в Румынии для сдерживания России - The Times
Европейские страны просят Дональда Трампа развернуть американские истребители F-35 в Румынии. Это должно сдержать Россию и предоставить Украине гарантии безопасности, также речь идет о ракетах Patriot и NASAMS.
Европейские страны призывают президента США Дональда Трампа развернуть американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.
По данным источников издания, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
Сейчас НАТО осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы Михаила Когэлничану в Румынии, которая была центром для американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом расположения американских самолетов
Отмечается, что кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий относительно дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.
Они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и NASAMS для сбивания российских атак, а также разрешения на полеты самолетов-разведчиков над Черным морем
Издание добавляет, что в понедельник во время переговоров в Белом доме Трамп исключил развертывание американских военных в Украине, но заявил, что готов оказать "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.
По информации Reuters, военные планировщики США и Европы изучают гарантии безопасности для Украины после войны. Рассматривается отправка европейских войск под командованием США и возможная воздушная поддержка со стороны Вашингтона.
