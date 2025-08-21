$41.360.10
20 августа, 15:55 • 17917 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 59884 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 38738 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 66753 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 238385 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79887 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74865 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69930 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 231815 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182179 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Европа требует от Трампа разместить F-35 в Румынии для сдерживания России - The Times

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Европейские страны просят Дональда Трампа развернуть американские истребители F-35 в Румынии. Это должно сдержать Россию и предоставить Украине гарантии безопасности, также речь идет о ракетах Patriot и NASAMS.

Европа требует от Трампа разместить F-35 в Румынии для сдерживания России - The Times

Европейские страны призывают президента США Дональда Трампа развернуть американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

По данным источников издания, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Сейчас НАТО осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы Михаила Когэлничану в Румынии, которая была центром для американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом расположения американских самолетов

- говорится в статье.

Мелони продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО"20.08.25, 19:43 • 3426 просмотров

Отмечается, что кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий относительно дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

Они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и NASAMS для сбивания российских атак, а также разрешения на полеты самолетов-разведчиков над Черным морем

- пишет СМИ.

Издание добавляет, что в понедельник во время переговоров в Белом доме Трамп исключил развертывание американских военных в Украине, но заявил, что готов оказать "воздушную" поддержку в рамках гарантий безопасности США.

Напомним

По информации Reuters, военные планировщики США и Европы изучают гарантии безопасности для Украины после войны. Рассматривается отправка европейских войск под командованием США и возможная воздушная поддержка со стороны Вашингтона.

Гарантии безопасности: привлечение РФ к переговорам нивелирует все усилия союзников по защите Украины - FT20.08.25, 23:31 • 2516 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Белый дом
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
НАСАМС
Черное море
Румыния
Соединённые Штаты
Украина