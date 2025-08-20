$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22 • 40976 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 31757 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 55805 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 226914 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 77817 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 73352 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69138 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 226287 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 181484 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны
Гарантии безопасности: привлечение РФ к переговорам нивелирует все усилия союзников по защите Украины - FT

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Россия настаивает на праве вето в отношении гарантий безопасности для Украины, что, по мнению Financial Times, предоставит Москве эффективное влияние на защиту Киева. Украина отказывается от такой идеи, которая нивелирует усилия США и союзников по мирному соглашению.

Гарантии безопасности: привлечение РФ к переговорам нивелирует все усилия союзников по защите Украины - FT

Привлечение России к переговорам о гарантиях безопасности для Украины "даст Москве эффективное право вето на усилия по защите Киева". Об этом пишет Financial Times, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласится с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.

Также, по словам российского дипломата, "действительно надежные гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы с РФ и ее крупнейшим союзником - Китаем.

Россия заявила, что согласится только на те гарантии безопасности для Украины, которые предоставят Москве эффективное право вето на любые будущие усилия по защите Киева, что ставит под сомнение усилия США по посредничеству в мирном соглашении

- пишет издание.

Авторы указывают, что Украина ранее заявляла, что не согласится на то, чтобы России было предоставлено право препятствовать другим странам, которые придут на ее защиту.

Напомним

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с вице-премьером Иордании Айманом ас-Сафади, что вопрос безопасности решать без Российской Федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".

Вадим Хлюдзинский

