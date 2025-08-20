Гарантии безопасности: привлечение РФ к переговорам нивелирует все усилия союзников по защите Украины - FT
Киев • УНН
Россия настаивает на праве вето в отношении гарантий безопасности для Украины, что, по мнению Financial Times, предоставит Москве эффективное влияние на защиту Киева. Украина отказывается от такой идеи, которая нивелирует усилия США и союзников по мирному соглашению.
Привлечение России к переговорам о гарантиях безопасности для Украины "даст Москве эффективное право вето на усилия по защите Киева". Об этом пишет Financial Times, информирует УНН.
Детали
Издание напоминает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласится с предложениями решать вопросы коллективной безопасности без России.
Также, по словам российского дипломата, "действительно надежные гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы с РФ и ее крупнейшим союзником - Китаем.
Россия заявила, что согласится только на те гарантии безопасности для Украины, которые предоставят Москве эффективное право вето на любые будущие усилия по защите Киева, что ставит под сомнение усилия США по посредничеству в мирном соглашении
Авторы указывают, что Украина ранее заявляла, что не согласится на то, чтобы России было предоставлено право препятствовать другим странам, которые придут на ее защиту.
Напомним
министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с вице-премьером Иордании Айманом ас-Сафади, что вопрос безопасности решать без Российской Федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".
